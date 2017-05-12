آیین رونمایی از کتاب «آیت الله محمودی در نگاه ۵۱ شخصیت» برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «آیت الله محمودی در نگاه ۵۱ شخصیت داخلی و خارجی» شب گذشته با حضور آیت الله محمودی، امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین، سردار عبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی شرق استان تهران، حجج الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی مدیر کل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران و رضا غلامی رییس اداره تبلیغات اسلامی ورامین و جمع کثیری از مسئولین و مردم شهرستان ورامین در مصلی صاحب الزمان(عج) برگزار شد.

سید محمد حسن محمودی، یکی از گرد آورندگان این کتاب در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نوشتار حرکتی در جهت نشر ابعاد شخصیتی، آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی، با سابقه ترین امام جمعه کشور است.

وی افزود: این کتاب برخلاف عموم متن‌های موجود در این زمینه با بیانی روان و سلیس تنظیم شده است و مستند بودن و نظام مندی مباحث طرح شده در کتاب برای ما بسیار اهمیت داشت.

در ادامه فاطمه سادات احمدی، دیگر گردآوردنده این کتاب نیز به خبرنگار مهر گفت: در این کتاب نظر ۵۱ شخصیت ایرانی و خارجی نظیر امام خمینی، آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی، آیت الله محمدی گلپایگانی، شهید حکیم و دهها چهره مذهبی، سیاسی، فرهنگی و ورزشی درباره آیت الله محمودی جمع آوری شده است.

احمدی اضافه کرد: در زندگی مدرن امروزی تجزیه اسطوره‌ها اتفاق افتاده است ولذا وظیفه ما است در جهت مستند سازی شخصیت های بزرگ تلاش کنیم.

این فعال فرهنگی شهرستان ورامین ادامه داد: هدف از تالیف این کتاب پاسداشت کوچکی از تلاش های نیم قرن آیت الله محمودی در شهرستان ورامین بوده است.

بر اساس این گزارش، هم اکنون بیش از ۱۳ مجموعه فرهنگی و اجتماعی نظیر درمانگاه خیریه، موسسه ایتام، کانون ازدواج آسان، مجتمع علمی و فرهنگی، حوزه علمیه برادران و خواهران، ستاد بازسازی عتبات عالیات، مجتمع آموزشی قرآن و عترت و بسیاری دیگر از مراکز خدماتی و درمانی دشت ورامین زیر نظر آیت الله محمودی گلپایگانی مشغول به فعالیت و خدمت رسانی هستند.

این کتاب توسط انتشارات زرین در ۸۰ صفحه به چاپ رسیده است.