رئیس انجمن ورزشی نویسان ایران عضو هیات رئیسه ایپس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ‎انجمن ورزشی نویسان ایران با اتکا به حمایت اعضای خود و تجربیات بدست آمده در عرصه های جهانی و آسیایی یکبار دیگر توانست با کسب أکثریت آرای کنگره جهانی ورزشی نویسان، به عضویت هیات رئیسه ایپس درآید.

‎دکتر عبدالحمید احمدی - رئیس انجمن ورزشی نویسان ایران و کاندیدای کشورمان در این انتخابات در همان مرحله نخست رأی گیری، از بین ٢٨ کاندیدای حاضر در این رقابت، با کسب ٦٦ رأی (٧٨/٦ درصد کل آرای ماخوذه) برای مدت ۴ سال عضو هیات رئیسه ایپس جهانی شد.

‎این موفقیت به پشتوانه تجربه بیش از ٢٠ سال حضور مؤثر در کنگره و هیات رئیسه ایپس و تلاش و مذاکره فشرده نمایندگان اعزامی انجمن ورزشی نویسان ایران منوچهر زندی و دکتر احمدی با نمایندگان کشورهای حاضر در کنگره جهانی بود.

‎پیش از این، منوچهر زندی در سال ٢٠٠١ به عنوان عضو هیات رئیسه و در ٢٠٠٥ به عنوان نایب رییس ایپس انتخاب شده بود که این عنوان تا سال ٢٠١٣ ادامه داشت.

‎در آسیا نیز در سال ٢٠٠٢ دکتر احمدی به عنوان عضو هیات رئیسه ، از سال ٢٠٠٦ به عنوان نایب رییس و از سال ٢٠١٢ به عنوان دبیرکل اتحادیه ورزشی نویسان آسیا انتخاب شده بود. همچنین از سال ٢٠١٦ و پس از برگزاری انتخابات در کنگره آسیایی - منامه، میثم زمان آبادی - دبیرکل انجمن ورزشی نویسان ایران به عنوان نایب رییس در هیات رئیسه انجمن ورزشی نویسان آسیا انتخاب شد. حضور تعداد قابل توجهی از همکاران فعال ما در کمیته های تخصصی ایپس جهانی و آسیایی از دیگر نتایج فعالیت موثر انجمن در حوزه روابط بین المللی است.

