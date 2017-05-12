حلقه مفقوده کشاورزی در شهرستان سرپل ذهاب صنایع تبدیلی است

اکبر سنجابی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در هفته آینده زیرگذر و روگذر با اعتبار هزینه شده ۸ میلیارد تومان ورودی شهر سرپل‌ذهاب به بهره‌برداری می‌رسد.

فرماندار شهرستان سرپل‌ذهاب از افتتاح قطعه هفتم بزرگراه کربلا با اعتبار هزینه شده ۴ میلیارد و طول مسیر سه و نیم کیلومتر خبر داد و افزود: توسعه این شهرستان در سه حوزه کشاورزی، تجاری و گردشگری در دستور کار قرار دارد.

سنجابی در خصوص بیمارستان شهدای سرپل‌ذهاب گفت: این بیمارستان به مراجعین ثلاث باباجانی، قصرشیرین و گیلانغرب و دالاهو نیز ارائه خدمت می‌دهد و فاز نخست آن با ۵۶ تخت فعال پاسخگوی نیازهای مراجعین نیست.

وی با ادامه توضیحات بیان کرد: برای اجرای فاز دوم بیمارستان شهدای سرپل‌ذهاب ۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم و از این میزان برای امسال قول ۷ میلیارد تومان را دادیم و این فاز دوم نیز در حال اجرا است و انتظار داریم طی سه سال آینده به بهره‌برداری برسد.

سنجابی حوزه صنعتی شهرستان سرپل‌ذهاب را ضعیف اریابی کرد و گفت: با وجود قابلیت‌های فراوان در این بخش اما بهره کافی نبردیم و به عنوان نمونه در حوزه صنایع تبدیلی کشاورزی ضعف داریم.

وی از اجرای عملیات آسفالت معابر اصلی و فرعی سرل ذهاب طی روزهای آینده خبر داد و افزود: وضعیت آسفالت سرپل ذهاب خوب نیست و قرار است ۳۰۰۰ تن آسفالت برای معابر اصلی و فرعی سرپل ذهاب بکارگیری شود.

بیکاری جوانان مهمترین مشکل شهرستان سرپل ذهاب / صنایع تبدیلی حلقه مفقوده کشاورزی سرپل ذهاب است

سنجابی با اشاره به اینکه روزهای دوشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ امکان ملاقات عمومی فرماندار شهرستان سرپل ذهاب با مردم فراهم است، گفت: شهروندان می‌توانند مشکلات خود را در روز ملاقات عمومی به اطلاع فرمانداری برسانند.

وی با بیان اینکه دو و نیم درصد اراضی کشاورزی استان کرمانشاه متعلق به شهرستان سرپل ذهاب است، افزود: سرپل ذهاب ۱۱ درصد از تولیدات کشاورزی استان را دارد و با بهره‌برداری از سامانه گرمسیری این عدد چند برابر خواهد شد.

سنجابی بیکاری جوانان را مهمترین مشکل شهرستان سرپل ذهاب دانست و اظهار کرد: در سرپل ذهاب سردخانه نداریم و حلقه مفقوده کشاورزی ما صنایع تبدیلی است و در این حوزه از مشارکت سرمایه گذاران استقبال می‌کنیم.

فرماندار شهرستان سرپل ذهاب با اشاره به آبرسانی سیار به ۱۱ روستای این شهرستان گفت: به دلیل صعب العبور بودن این روستا امکان انتقال آب نبوده و به صورت سیار آبرسانی می‌شود.

سنجابی همچنین به مشکلات شهرک مشاغل فنی سرپل ذهاب اشاره و تصریح کرد: فاز اول این شهرک به بهره برداری رسیده و فاز دوم آن نیز در دست اجرا است، در فاز اول ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه آسفالت این شهرک شد، خط انتقال آب نیز یک میلیارد تومان هزینه در برداشت، خط انتقال شبکه برق با یک میلیارد و دویست میلیون تومان اجرا شد و تنها مشکل گاز دارد، به این علت که شرکت گاز با گازدار شدن این شهرک مخالف است.

این مسئول بیان کرد: فاز دوم شهرک مشاغل فنی شهرستان سرپل ذهاب مشکل تغییر کاربری دارد و هنوز موفق به تغییر کاربری نشده ایم.