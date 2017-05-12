به گزارش خبرنگار مهر، شکست تراکتورسازی در مسابقه فینال جام حذفی باشگاههای کشور را شاید بتوان پایان تلخی دیگر برای امیر قلعه نویی به شمار آورد آن هم با گذشت ۴ فصل از روند ناکامی های بی پایان مردی که دیگر شباهتی به مربی همیشه پیروز سال های نه چندان دور ندارد.

امیر قلعه نویی سرمربی موفق باشگاههای استقلال و سپاهان که ۵ بار فاتح رقابت های لیگ برتر شده است درست بعد از پایان یک فصل موفق در سال ۹۱ از روزهای درخشان خودش دور شد و در خرمشهر چهارمین فصل ناکامی های خودش را به نقطه پایان رساند.

قلعه نویی در استقلال دو عنوان ناامید کننده پنجم و ششم جدول را کسب کرد و پس از جنجال ها و اختلافات گسترده با برخی از بازیکنان و کادر مدیریتی در حالی که دیگر جایگاه خوبی نزد هواداران این باشگاه هم نداشت از استقلال جدا شد. اما در تبریز هم تغییری در روند کاری قلعه نویی ایجاد نشد. کسب یک عنوان چهارمی لیگ در فصل گذشته خواسته هواداران تراکتورسازی را برآورده نمی کرد.

در فصل جاری هم با وجود هزینه های سنگین این باشگاه و خرید بازیکنان گرانقیمت، درحالی که پس از جذب تمامی بازیکنان مورد نظر قلعه نویی گفته می شد پرمهره ترین و پرستاره ترین تیم لیگ برای قهرمانی در دو جام در اختیار سرمربی سرخ های تبریز قرار گرفته ، هر دو جام از دست رفت.

شاید وقت آن رسیده امیر قلعه نویی که همواره با تکیه بر توفیق در نقل و انتقالات و جذب بهترین های لیگ تیم های خودش را به موفقیت رسانده راه و روش متفاوتی را در رقابت با سایر مدعیان و رقبای اصلی خودش تجربه کند.

حالا که پرسپولیس، استقلال و حتی سپاهان با مهره هایی کمتر و کم هزینه تر می توانند عملکرد بهتری از تیم های پرستاره قلعه نویی داشته باشند می توان گفت عصر موفقیت های پیاپی قلعه نویی به پایان رسیده و پرافتخارترین مربی لیگ برتر باید با اندیشه های تازه ای به میدان رقابت بازگردد؟