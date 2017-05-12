پیش بینی ۹میلیون تعرفه رای در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، سید جواد حسینی در نشست مشترک مسئولین نظارتی، قضایی، امنیتی و اجرایی انتخابات با روسای ستاد های انتخاباتی کاندیدهای ریاست جمهوری در استان گفت: ساماندهی تبلیغات انتخابات از ضروریات است و مدیریت فضای تبلیغات موجب افزایش مشارکت و تکریم و کاهش تنش و تخریب می شود.

وی افزود: مدیریت بهتر فضای تبلیغاتی دغدغه اصلی ما در این برهه از زمان است و این نشست راهکارهای مدیریت بهتر در این زمینه را دنبال می کند.

رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی بیان کرد: رفتار گروهی در فضای تبلیغات انتخابات باید بر مبنای سبقت جویی باشد و از رقابت تخریب گرایانه و ستیزه جویانه جلوگیری گردد.

حسینی خاطر نشان کرد: یکی از آثار مثبت انتخابات، اعتمادافزایی و ایجاد اتحاد و انسجام بیشتر بین مردم است که باید در سلامت و امنیت کامل برگزار شود و به کوچکترین تخلف از قانون در این عرصه به فوریت رسیدگی می شود.

وی گفت: انتخابات شورای های اسلامی شهر و روستا و انتخابات ریاست جمهوری،مهمترین رویداد سیاسی سال جاری است و تلاش می شود فضای واقعی و مجازی در این انتخابات به خوبی مدیریت شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی افزود: در مجموع سه نوع رفتار بر این انتخابات مترتب است که یک نوع رفتار قانونی و دو نوع دیگر آسیبی می باشد.

حسینی اظهار کرد: در رفتار قانونی، صفت جویی محور اصلی است و در آن گروهی برای رسیدن به هدف که پیروزی در انتخابات است، بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران تلاش می کنند.

وی گفت: در یک نوع رفتار آسیبی، گروهی برای رسیدن به یک هدف در صدد تخریب دیگران برمی آیند و نوع دیگر رفتار آسیبی در فضای تبلیغاتی، ستیزه جویی و تخریب همراه با خشونت و رفتارهای مشخص غیرانسانی و غیرقانونی است.

رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی افزود: ما به عنوان ناظران و مجریان برگزاری انتخابات باید با جلوگیری از رفتارهای آسیب زا در فضای تبلیغاتی تلاش کنیم مشارکت حداکثری مردم را محقق کنیم.

حسینی اظهار کرد: افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی، ایجاد وفاق و جلوگیری از انشقاق، رفتارهای مبتنی بر قانون، تعامل مناسب با دستگاه های نظارتی، امنیتی، اطلاعاتی و قضایی در انتخابات، توجه به احساسات قومی و مذهبی و جلوگیری از نفوذ جریان های معاند و مخالف نظام در تبلیغات از نکات مورد توجه برای ناظران و مجریان انتخابات است.

حسینی اظهار کرد: نظرسنجی ها و پیش بینی ها نشان می دهد مشارکت مردم در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه جاری بیش از ۷۰ درصد خواهد بود زیرا آگاهی سیاسی مردم افزایش یافته و نامزدها افراد معقولی هستند که مورد وثوق اکثریت مردم کشور قرار دارند.

معاون استاندار خراسان رضوی گفت: چهار هزار و ۶۳۵ شعبه اخذ رای، بیش از پنج هزار خودرو، بیش از پنج هزار لپ تاپ، بیش از ۷۵ هزار نیروی اجرایی، نظارتی، بازرسی و امنیتی آموزش دیده، بیش از ۹ میلیون تعرفه اخذ رای و یک هزار و ۸۰۰ ماشین الکترونیکی اخذ رای برای انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه جاری در این استان در نظر گرفته شده است.