  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۵۶

رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی عنوان کرد؛

پیش بینی ۹میلیون تعرفه رای در خراسان رضوی

پیش بینی ۹میلیون تعرفه رای در خراسان رضوی

مشهد- رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی گفت: بیش از ۹ میلیون تعرفه اخذ رای و یک هزار و ۸۰۰ ماشین الکترونیکی اخذ رای برای انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه جاری استان در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، سید جواد حسینی در نشست مشترک  مسئولین نظارتی، قضایی، امنیتی و اجرایی  انتخابات با روسای ستاد های انتخاباتی کاندیدهای ریاست جمهوری در استان گفت: ساماندهی تبلیغات انتخابات از ضروریات است و مدیریت فضای  تبلیغات موجب افزایش مشارکت و تکریم و کاهش تنش و تخریب می شود.

وی افزود: مدیریت بهتر فضای تبلیغاتی دغدغه اصلی ما در این برهه از زمان است و این نشست راهکارهای مدیریت بهتر در این زمینه را دنبال می کند.

رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی بیان کرد: رفتار گروهی در فضای تبلیغات انتخابات باید بر مبنای سبقت جویی باشد و از رقابت تخریب گرایانه و ستیزه جویانه جلوگیری گردد.

 حسینی خاطر نشان کرد: یکی از آثار مثبت انتخابات، اعتمادافزایی و ایجاد اتحاد و انسجام بیشتر بین مردم است که باید در سلامت و امنیت کامل برگزار شود و به کوچکترین تخلف از قانون در این عرصه به فوریت رسیدگی می شود.

وی گفت: انتخابات شورای های اسلامی شهر و روستا و انتخابات ریاست جمهوری،مهمترین رویداد سیاسی سال جاری است و تلاش می شود فضای واقعی و مجازی در این انتخابات به خوبی مدیریت شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی افزود: در مجموع سه نوع رفتار بر این انتخابات مترتب است که یک نوع رفتار قانونی و دو نوع دیگر آسیبی می باشد.

حسینی اظهار کرد: در رفتار قانونی، صفت جویی محور اصلی است و در آن گروهی برای رسیدن به هدف که پیروزی در انتخابات است، بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران تلاش می کنند.

وی گفت: در یک نوع رفتار آسیبی، گروهی برای رسیدن به یک هدف در صدد تخریب دیگران برمی آیند و نوع دیگر رفتار آسیبی در فضای تبلیغاتی، ستیزه جویی و تخریب همراه با خشونت و رفتارهای مشخص غیرانسانی و غیرقانونی است.

رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی افزود: ما به عنوان ناظران و مجریان برگزاری انتخابات باید با جلوگیری از رفتارهای آسیب زا در فضای تبلیغاتی تلاش کنیم مشارکت حداکثری مردم را محقق کنیم.

حسینی اظهار کرد: افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی، ایجاد وفاق و جلوگیری از انشقاق، رفتارهای مبتنی بر قانون، تعامل مناسب با دستگاه های نظارتی، امنیتی، اطلاعاتی و قضایی در انتخابات، توجه به احساسات قومی و مذهبی و جلوگیری از نفوذ جریان های معاند و مخالف نظام در تبلیغات از نکات مورد توجه برای ناظران و مجریان انتخابات است.

حسینی اظهار کرد: نظرسنجی ها و پیش بینی ها نشان می دهد مشارکت مردم در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه جاری بیش از ۷۰ درصد خواهد بود زیرا آگاهی سیاسی مردم افزایش یافته و نامزدها افراد معقولی هستند که مورد وثوق اکثریت مردم کشور قرار دارند.

معاون استاندار خراسان رضوی گفت: چهار هزار و ۶۳۵ شعبه اخذ رای، بیش از پنج هزار خودرو، بیش از پنج هزار لپ تاپ، بیش از ۷۵ هزار نیروی اجرایی، نظارتی، بازرسی و امنیتی آموزش دیده، بیش از ۹ میلیون تعرفه اخذ رای و یک هزار و ۸۰۰ ماشین الکترونیکی اخذ رای برای انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه جاری در این استان در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 3976523

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها