۶ آتش نشان مصدوم حاصل آتش سوزی در مغازه فست فود در آبادان 

مجید فرحانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آتش سوزی در این مغازه و مهار توسط آتش نشانان گفت: متاسفانه صاحب مغازه ما را از وجود ۱۰ کپسول گاز بزرگ که در بخشی از مغازه اش نگه داشته بود بی اطلاع گذاشت و درست در هنگامی که پس از مهار آتش، آتش نشانان ما در حال بررسی نهایی موضوع در درون مغازه بودند با انفجار شدید کپسولهای گاز و پرتاب آتش نشانان به بیرون از مغازه مواجه شدند.

وی که خودش نیز دستها و موهایش بر اثر این انفجار دچار سوختگی شده است، افزود: از چهار آتش نشان اعزامی به اهواز برای انجام مداوا یکی از ناحیه دستها، مچ پا، صورت و کتف(شکستگی)، دیگری از ناحیه ریه، یکی نیز از ناحیه صورت و دستهایش و چهارمین آتش نشان نیز از ناحیه صورت دچار سوختگی شده بودند.

فرحانی پور اظهار کرد: دو آتش نشان دیگر نیز به بیمارستان امام خمینی مربوط به شرکت پالایش نفت آبادان واقع در خیابان شهید منتظری شهر ارجاع داده شدند که یکی از ناحیه ریه و دیگری از ناحیه صورت، سر و دستهایش دچار سوختگی شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آبادان با انتقاد و گلایه شدید از کارکنان بیمارستان امام خمینی شرکت پالایش نفت آبادان (معروف به اُپیدی) گفت: هنگامی که دو آتش نشانی حادثه دیده در حین انجام وظیفه را برای مداوا به اُپیدی بردیم در کمال ناباوری به ما گفتند اول بروید پرونده تشکیل دهید پول واریز کنید تا ما بتوانیم به شما خدمات دهیم.

فرحانی پور با اشاره به واریز ۴۰۰ هزار تومان به حساب این بیمارستان افزود: پس از اعتراضات ما به نحوه برخورد کادر بیمارستان، رئیس بیمارستان پس از یک ساعت آمد و سپس خدمات رسانی به آتش نشانان ما آغاز شد.

وی اظهار کرد: برخورد کادر بیمارستان امام خمینی شرکت نفت با آتش نشانان که جانشان به مخاطره افتاده غیر قابل قبول و دور از انتظار بود، مسئولان این بیمارستان بایستی در نحوه برخوردشان با مراجعان به خصوص در مواجه با حوادثی این چنینی تجدید نظر کنند.

به گفته وی این حادثه در ساعت ۲۲:۱۵ دقیقه شامگاه گذشته رخ داده است.