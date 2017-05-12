والیبال ایران با آرژانتین، سوئیس، کانادا، امارات و قبرس همگروه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی مراسم قرعه‌کشی مسابقات والیبال بیست و نهمین یونیورسیاد دانشجویان جهان در چین تایپه با حضور مسئولین ورزشی دانشگاه‌های جهان در شهر تایپه کشور تایوان برگزار شد. در این مراسم که دکتر دهخدا رئیس فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی کشورمان از ایران نیز حاضر بود، تیم والیبال دانشجویان کشورمان در گروه D این رقابت‌ها در کنار تیم‌های آرژانتین ، سوئیس ، کانادا ، امارات و قبرس قرار گرفت.

بنابراین گزارش در این دوره از رقابت‌های رشته والیبال ۲۲ تیم شرکت کرده که قرار است این تیم ها در ۴ گروه با یکدیگر به رقابت بپردازند.

گروه بندی رقابتها به شرح زیر می باشد:

گروه A : چین تایپه- ژاپن- برزیل- آمریکا- فرانسه

گروه B : اوکراین- لیتوانی- کره جنوبی- مکزیک- پرتغال

گروه C : روسیه- شیلی- چک- استرالیا – هنگ کنگ- رومانی

گروه D : آرژانتین – ایران – سوئیس – کانادا – امارات – قبرس

بیست و نهمین دوره یونیورسیاد تابستانی دانشجویان جهان ۲۸ مرداد لغایت ۸ شهریور ماه سال جاری در شهر تایپه کشور تایوان برگزار می‌شود.