به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی شاهرودی در دیدار صبح آدینه با طلاب و مؤسسان حوزه علمیه بسطام، ضمن بیان اینکه انتظاری که ما شیعیان به آن اعتقادداریم، انتظاری است که باید برای آن قدم برداشت، تأکید کرد: یک مؤمن منتظر در خانه نمینشیند تا امام بیاید و او را نجات دهد لیکن باید شرایط را برای ظهور آماده کرد، انقلاب اسلامی ما از مقدمات ظهور است و ما قائل به این هستیم که این انقلاب به انقلاب ولیعصر(عج) منتج خواهد شد و برای این مهم باید ایثار و گذشت داشته باشیم تا آرمانهای انقلابی و اسلامیمان را حفظ کنیم.
وی افزود: از بدو انقلاب، خونها و شهدایی که نثار اسلام کردهایم، نشانههایی در مسیر انتظار فرج است و این به معنای انتظار گرهگشایی و رفع مشکلات دنیا به دست انسانی بزرگوار و این امر سکون را نمیپذیرد و نباید نسبت به آن بیتفاوت بود، پس باید نسبت به جهان اطرافمان حساس باشیم و ببینیم در کجا و در چه زمانی زندگی میکنیم، لیکن باید احساس مسئولیت جهانی داشته باشیم.
عضو خانه ملت با تأکید بر اینکه یک انسان منتظر تنها رفاه خود را نمیبیند و اگر به دنبال رفع ستم است، باید دنیا را در سطحی بخواهد که امام زمان(عج) آن را میخواهد و گفت: این ظلم در حق مردم است که آنها را از متن انقلاب و اسلام و جریانات بحبوحه انقلاب کنار بگذاریم و یا تلاش و ایثار مردم را در این برهه تاریخی مصادره به نفع خود کنیم چراکه این امر بیانصافی است.
حسینی شاهرودی بابیان اینکه خداوند تأکیددارند که هیچ قومی سرنوشتش تغییر نخواهد کرد مگر به اراده خودش، بیان داشت: هر آنچه در مبارزات دوران پیش از انقلاب، انقلاب، دفاع مقدس، دوران سازندگی و پسازآن تا تحریمها همه و همه با حضور مردم معنا پیدا کرد و همه بر این اساس بود که خداوند میفرمایند هر قومی باید سرنوشتش را خودش تغییر دهد و این درست فلسفه انتظار محسوب میشود.
وی ضمن تأکید بر اینکه نباید نشست تا دیگران برای ما تصمیم گیرند، تصریح کرد: مردم ما باید خودشان تصمیم بگیرند که چه میخواهند با همین اهدافی که از ابتدای انقلاب داشتیم حال اگر این اهداف را گم کنیم، قطعاً مسیرمان عوض خواهد شد و این آدرسی اشتباه است که به کنارهگیری از اصول و پای گذاشتن به خطوط قرمز منتج میشود و این درست همان نکتهای است که دشمنان و استکبار جهانی به دنبال آن است و بهنوعی دست یافتن به آرزوهای افرادی است که نتوانستند در ۳۸سال اخیر نظام اسلامی را سرنگون کنند و امروز به دنبال استحاله هستند پس اگر این امر صورت گیرد، ما نمیتوانیم بگوییم جامعهای منتظر داریم.
دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه باید در پای صندوقهای رأی سرنوشت خودمان را تعیین کنیم، گفت: با یک رأی سرنوشت یک ملت، کشور و حتی در سطح دنیا تغییر میکند لذا این امر اهمیت فراوانی دارد.
حسینی شاهرودی بابیان اینکه رأی هر فرد یک آری به مقبولیت نظام است، تأکید کرد: امروز در اوج اقتدار هستیم، زمانی بود که نامی از ایران در سطح دنیا برده نمیشد اما امروز در انتخابات بزرگ رئیسجمهوری آمریکا صدها بار کلمه ایران تکرار میشود که ما با ایران چه باید کنیم، امروز ایران بهعنوان یک قدرت جدید جلوی چشمان دشمنان است و باید برایش برنامهریزی کنند تا بدانند آیا باید با این کشور وارد جنگ شوند؟ وارد مذاکره شوند؟ چه معاملاتی را با این کشور داشته باشند؟ برجام را بپذیرند یا خیر و دهها مسئله دیگر که خودش را از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا اروپا، جهان اسلام، عراق، سوریه، منطقه و ... نشان داد.
وی ادامه داد: مردم اطلاعاتی از سابقه کارهای نامزدهای انتخابات دارند چراکه این افراد در سمتهای مختلف پیشازاین حضور داشتند و رجل سیاسی معنا میشوند و با یک مرور بر کارنامهشان میتوان خطوربط این نامزدها را دریافت، امروز جوانان ما دسترسی فراوانی به اطلاعات دارند، پس باید از این امر استفاده کرد تا فرد اصلح را شناخت.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی گفت: حضرت علی(ع) میفرمایند «کارگزاران شایسته را از بین گروهی بجوئید که اهل تجربه و حیا هستند و از خاندانی صالح محسوب میشوند و در اسلام سابقهای دیرین دارند و در اخلاق شایستهتر هستند همچنین از طمعکاری بیشتر روی میگردانند و بر عواقب کار بیشتر فکر میکنند» در این جمله پیامهای بسیاری نهفته است که باید به آن دقت کنیم امروز نباید به کسی رأی داد که برای پستهای چندروزه دنیوی اسلام، عفت، حیا، انقلاب و همه ارزشها را زیر پای بگذارد.
حسینی شاهرودی بیان داشت: گاهی نامزدهای انتخابات را میشود از اطرافیانش و حتی میتوان او را از اعلام موضعی که نسبت به افراد دار شناخت، در جریان فتنه و اتفاقات سال ۸۸ در روز عاشورا مردم فراموش نکردهاند که برخی باارزشهایمان چه کردند، برخی از خواص حتی با آشوب گران همراهی و اما برخی نیز مقابله کردند، همانهایی که پس از انتخابات ۸۸ با عنوان اعتراض به خیابانها آمدند، همانها خیلیهایشان اعلام برائت کردند و گفتند ما نمیپسندیم که با دینمان بازی شود لذا این نشانه حیا است که خط قرمزها را با مسائل سیاسی معامله نمیکنند.
وی افزود: امام خمینی(ره) درباره انتخابات مسائلی را بیان کردند که باید آن را در نظر داشت ایشان همیشه تأکید داشتند باید کسی را برگزید که خدمتگزار به مردم، تعهد به موازین اسلامی، تواضع در برابر مردم، خضوع در برابر قانون، رفتار اسلامی با زیردستان و محرومان، دوری از اشرافیت، اعتمادبهنفس، نگاه به داخل و توانمندی جوانان و ... داشته باشد.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی همچنین با تأکید بر اینکه نباید دست به سمت بیگانگان دراز کرد، گفت: امروز باید به جوانان خودمان اعتماد کنیم، زیرا هرگاه دستی بهسوی بیگانگان دراز کردیم آنها دستمان را بریدند مگر آنجا که ما دست بالاتر را داشتیم لیکن نباید به بیگانگان خوشبین بود.
حسینی شاهرودی درباره اخلاق سیاسی نیز، بیان داشت: نباید برای رأی گرفتن از مردم کل نظام را دچار چالش کرد، لذا باید دانست که مردم ناجی کشور هستند و اگر حضور مردم درصحنه نبود امام خمینی(ره) نیز نمیتوانست کاری انجام دهد و اگر این پشتیبانی مردمی نبود چگونه موفق میشدیم.
وی با تأکید بر اینکه امروز نباید وابسته به فرد و جریانات سیاسی بود بلکه باید با پشتوانه مردم به صحنه آمد نه جریانات سیاسی، افزود: عدهای معدود در جریانات سیاسی دورهم جمع میشوند، حزبی تشکیل میدهند، جریانی میسازند و متأسفانه این جریانی است که مردم در درونش نیستند لذا در آن منافع خواص در نظر گرفته میشود نه عامه مردم و اگر هم حرکتی برای مردم میکنند برای رأی گرفتن است چون حزب در کشور نهادینه نشده است.
عضو خانه ملت با تأکید بر اینکه اگر حضور مردم، سیاستهای نظام و اقتدار ایران اسلامی نبود امروز داعش در کشور ما حضور جدی داشت چون در اصل برای نابودی نظام دینی ما ساختهشده و نه برای عراق، سوریه و افغانستان، افزود: آمریکا برای ایران به منطقه آمد و نه برای افغانستان و عراق و اگر نتوانست به ما گزندی برساند بهواسطه حضور مردم بود و این حضور را باید ارج نهاد و نباید آن را نهی و نفی کرد.
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