۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۱۹

آزمون «ای پی تی» دانشگاه آزاد ۵ خرداد برگزار می شود

آزمون «ای پی تی» دانشگاه آزاد ۵ خرداد برگزار می شود و ثبت نام تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، ثبت نام آزمون EPT دانشگاه آزاد اسلامی از روز گذشته ۲۱ اردیبهشت ماه آغاز شد و تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.

آزمون EPT در روز جمعه ۵ خرداد ماه۹۶ به طور همزمان در شهرهای تهران، شیراز، تبریز، مشهد، اصفهان، اهواز، آمل، کرمان، رشت، ساری ، کرمانشاه و ارومیه برگزار خواهد شد و زمان دریافت کارت ورود به جلسه از روز چهارشنبه ۳ خرداد ماه است.

داوطلبان می‌توانند در صورت تمایل با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش به نشانی ENGLISH.IAU.AC.IR نسبت به ثبت نام اقدام و همچنین از منابع و بودجه بندی سوالات این آزمون آگاهی یابند.

پس از برگزاری آزمون، کلید و سوالات از طریق سامانه یاد شده در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

