آزمون «ای پی تی» دانشگاه آزاد ۵ خرداد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، ثبت نام آزمون EPT دانشگاه آزاد اسلامی از روز گذشته ۲۱ اردیبهشت ماه آغاز شد و تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.

آزمون EPT در روز جمعه ۵ خرداد ماه۹۶ به طور همزمان در شهرهای تهران، شیراز، تبریز، مشهد، اصفهان، اهواز، آمل، کرمان، رشت، ساری ، کرمانشاه و ارومیه برگزار خواهد شد و زمان دریافت کارت ورود به جلسه از روز چهارشنبه ۳ خرداد ماه است.

داوطلبان می‌توانند در صورت تمایل با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش به نشانی ENGLISH.IAU.AC.IR نسبت به ثبت نام اقدام و همچنین از منابع و بودجه بندی سوالات این آزمون آگاهی یابند.

پس از برگزاری آزمون، کلید و سوالات از طریق سامانه یاد شده در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.