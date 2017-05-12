به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمدمهدی حسینی همدانی در خطبههای این هفته نماز جمعه کرج با تبریک اعیاد شعبانیه، اظهار کرد: امام زمان با ظهورش سیطره ظلم را ریشهکن و عدالت را که مطالبه بشر و رهآورد انبیا است بر تمام عالم میگستراند.
وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی یک حرکت دینی و الهی به رهبری یک انسان تربیتشده مکتب اهلبیت (ع) است، گفت: این انقلاب به کمک مردم به سرانجام رسید مقدمه و زیرساخت دوران گذار برای رسیدن به مدینه فاضله و دولت کریمه مکتبی است.
آیتالله حسینی همدانی گفت: تشکیل حکومت اسلامی راه گسترده شدن اسلام در جوامع مختلف و مبارزه با سلطه گران را هموار کرده است.
نماینده ولیفقیه در استان البرز تأکید کرد: بسیاری از مردم عالم به تأسی از انقلاب اسلامی ایران حرکتهای انجام داده که منجر به بیداری اسلامیشده است.
خطیب جمعه کرج با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران مقدمهای بر انقلاب جهانی امام زمان است، گفت: امام راحل فرمودند؛ ما با خواست خدا دست تجاوز و ستم همه ستمگران را در همه کشورهای اسلامی میشکنیم و با صدور انقلابمان که در حقیقت صدور اسلام راستین و بیان احکام محمدی است بر سیطره و ظلم جهان خواران خاتمه میدهیم و به یاری خدا راه را برای صدور منجی هموار میکنیم.
این روزها عدهای رجال سیاسی قصد عبور از ارکان اصلی نظام را دارد و راجع به موضوعات انقلاب و گفتمان امام و رهبری حتی امنیت ملی، اقتدار نظام و عزت مردم حرفهای میزنند که غرب را به وجد آورده استوی با تأکید بر اینکه اعتقاد ما این است که انقلاب اسلامی نقطه شروع انقلاب حضرت حجت (عج) است، گفت: تحقق تمدن بزرگ اسلامی تنها راه رسیدن به دولت یار است و کمک به انقلاب و استمرار آن کمک به تحقق آرمانهای اسلامی است.
آیتالله حسینی همدانی تصریح کرد: انقلاب، خط امام و رهبری چون در تضاد با امیال زیاده خواهان است دشمنان سرسختی دارد.
به گفته نماینده ولیفقیه در استان البرز رسیدگی به حال مظلومان، داشتن روحیه استکبارستیزی و اعتماد نداشتن به دشمن و حفظ عزت و قدرت و تشخیص بهموقع و پاسداشت ارزشهای اعتقادی، ملی و انقلابی همه از خط امام و رهبری است که کشور و ملت را از انحراف محافظت میکند.
خطیب جمعه کرج در بخش دیگری به تحریف خط امام توسط برخیها اشاره کرد و گفت: کسانی که خودشان را برای پاسداری از اصول انقلاب در معرض رأی مردم قرار دادهاند باید در حفظ خطوط قرمز پافشاری و شفافیت داشته باشند.
وی اضافه کرد: این روزها عدهای رجال سیاسی قصد عبور از ارکان اصلی نظام را دارد و راجع به موضوعات انقلاب و گفتمان امام و رهبری حتی امنیت ملی، اقتدار نظام و عزت مردم حرفهای میزنند که غرب را به وجد آورده است.
عبور از خط قرمز برای جمع آوری آرا !
آیتالله حسینی همدانی گفت: حتماً آقایان میدانند تائید صلاحیت افراد توسط شورای نگهبان به معنای آن نیست که بتوانند برای به دست آوردن آرا از خطوط قرمز نظام عبور کنند و خداینکرده از نجابت نظام در عدم برخورد ناخواسته برای ضربه زدن بهنظام استفاده کنند و موجبات رخنه دشمنان را فراهم کنند.
نماینده ولی فقره در استان البرز خطاب به برخی کاندیداهای ریاست جمهوری گفت: آقایان در برخورد و رفتارشان تجدیدنظر کنند زیرا مردم ما در بحث انقلاب و ارزشهای آن همچنین امنیت ملی و تمامیت ارضی باکسی چه در داخل و چه در خارج تعارف ندارند همچنین دشمنان اگر جرات تعرض دارند امتحان کنند تا مزه سیلی را که رهبر فرمود را بچشند.
وی با اشاره به اینکه امنیت ملی فقط شامل مسائل فرهنگی نمیشود، گفت: امنیت ملی شامل مسائل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هم میشود بنابراین اگر مثلاً در بهکارگیری نیروها و تائید افراد برای مسئولیتهای کلان و نیمه کلان از فتنه گران و وابستههای آنها استفاده شود این به خطر انداختن امنیت ملی است.
خطیب جمعه کرج گفت: امروز وقتی هیئت قانونی نظارت بر انتخابات استان که وظیفهاش حفظ و صیانت از انتخابات است برخلاف قانون مسلم و مصوب که هیچ فتنهگری نباید تائید شود آنها را تائید میکند و فتنه گران و کسانی که پرونده روشنی در فتنه دارند همان کسانی که در مجلس نامه نوشتند و امضا کردند و رهبری را به خوردن جام زهر تشویق کردند آیا این کار اقدام علیه امنیت ملی نیست؟
امام جمعه کرج: شوراها مهم است که اگر مهم نبود اینهمه برای ورود به آن دستوپا نمیزدند تا به جایگاه شورا برسندآیتالله حسینی همدانی با تأکید بر اینکه انتخابات شوراها از اهمیت بالایی برخوردار است، به طرح این سؤال پرداخت که آیا اقدام علیه امنیت ملی فقط حمله نظامی است؟ و گفت: آیا این اقدام هیئت نظارت بر انتخابات استان مصداق نفوذ و رخنه نیست؟
وی بابیان اینکه شوراها مهم است که اگر مهم نبود اینهمه برای ورود به آن دستوپا نمیزدند تا به جایگاه شورا برسند، افزود: برخی از این تأییدیهها بعضاً شائبه تبانی دارد که گفتند این را تائید کنید تا ما فلانی را رد کنیم مواردی را خود بنده مطلع هستم.
نماینده ولیفقیه در استان البرز گفت: شفاف و بین روشن است که آقا فتنهگر بوده و تائید شده است آیا این جز خیانت است این را بدانند که مردم از نحوه عملکرد آقایان خشنود نبوده و تائید نااهلان را خیانت بهنظام و خون شهدا میداند.
خطیب جمعه کرج با اشاره به اینکه آقایان قطعاً در قیامت هم پاسخگو نخواهند بود، گفت: در برنامه تلویزیونی که مربوط به نظارتها بود خود آقایان نظارتی و مجلسی میگفتند؛ این کار قانونش اشکال دارد که نمایندگان مجلس را در استانها و شهرستانها مسئول بررسی صلاحیت کسانی میگذراند که بعضاً رقبای خود نمایندگان هستند.
آیتالله حسینی همدانی با تأکید بر اینکه در شورای نگهبان فقها حضور دارند و نظارتها استصوابی است، گفت: این در حالی است که در نظارتها که توسط مجلسیان انجام میشود حب و بغض دخیل میشود رسماً در چشم نگاه میکند و میگوید نمیگذارم فلانی تائید شود.
تشریح بیانات رهبری درباره انتخابات
وی با تأکید بر اینکه مسئله امنیت ملی و اقتدار نظام از اهمیت بالایی برخوردار است، به سخنان رهبری در جمع دانشآموختگان دانشگاه امام حسین (ع) اشاره کرد و گفت: ایشان به نمونههای از اقتدار تأکید داشتند و فرمودند چرا مغرضان داخلی و معاندان خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بینصیب نمیگذارند.
خطیب جمعه کرج به بیانات رهبری درباره انتخابات اشاره کرد و گفت: ایشان فرمودند کاندیداها برنامههای اقتصادی و آن چیزی که مربوط به عزت ملی است را شفاف بیان کنند.
نماینده ولیفقیه در استان البرز با تأکید بر اینکه کاندیداها جزو فرهیختگان جامعه هستند، گفت: زیبنده نیست کاندیدها به مسائل حاشیهای بپردازند.
آیتالله حسینی همدانی بابیان اینکه رهبری بر حضور حداکثری مردم در انتخابات تأکیددارند، گفت: همه بیایند و رأی دهند رأی را بر اساس تحقیق بدهند.
وی گفت: رهبری فرمودند؛ امروز ما احتیاج داریم که در کشورمان تلاش و پیشرفت و رشد علمی و فناوری همراه با عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد باشد آنچه برای رئیسجمهور آینده بسیار مهم است این است که با همه وجود در پی کار و تلاش برای مردم باشد لذا من در اول سال عرض کردم آنچه کشور احتیاج دارد رئیسجمهور بانشاط، مصمم، کاردان، توانا، پیگیر و باحوصله است.
به گفته خطیب جمعه کرج رئیسجمهوری که قدر مردم را بداند با مردم صمیمی باشد برای مردم مجاهدت کند برای مردم کار و تلاش کند ظرفیتهای کشور را آنچنان به کار بگیرد که مردم بتوانند از این ظرفیتها در همه چا بهرهمند شوند رئیسجمهوری که اعماق کشور و روستاهای دورافتاده برای او با تهران تفاوتی نداشته باشد حق مردم شهرهای بزرگ و کوچک در نظر او یکسان باشد بتواند برای رفع تبعیض و پر کردن شکاف میان ثروتمندان و فقرا تلاش و کار کند رئیسجمهوری که شجاع باتدبیر و مؤمن به هدفهای انقلاب و نظام باشد اینها شاخصهای رئیسجمهوری از دیدگاه رهبری است.
دیوار بلند نارضایتی مصداق به بیراهه رفتن است
وی در بخش دیگری به مسئله راه و بیراهه اشاره کرد و گفت: امروزه در مسائل کشور راه و بیراهه یعنی انقلابی و غیرانقلابی، کسی که ولایتمداران در مسیر امام شهدا قدم برمیدارد و برای حفظ ارزشهای انقلاب تلاش میکند درراه است و غیر این بیراهه.
به گفته نماینده ولیفقیه در استان البرز مصداق به بیراهه رفتن یعنی کشیده شدن دیوار، دیوار بلند نارضایتی و شکاف طبقاتی و دیوار زیرا گذاشتن امنیت ملی و فاصله گرفتن از ارزشهای الهی دیوار خدمترسانی کمرنگ همراه با منت، دیوار اشرافی گری و به رخ کشیدن داشتهها، همانجایی که محرومان فراموش میشوند و مسئولان با باندبازی و قبیله گرایی انتخاب میشوند استقلال مردم به خطر میافتد و عرصه بر مردم تنگ میشود.
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