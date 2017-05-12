به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین محمدحسین روحی یزدی در خطبههای عبادی سیاسی این هفته نماز جمعه با تأکید بر اهمیت انتخابات شوراهای شهر اظهار کرد: برای خدمت درراه خدا احتیاج به خرجهای میلیونی نیست بر همگان روشن است کسانی که اینچنین هزینه میکنند برای اعتبارات بیتالمال کیسه دوختهاند.
وی با تأکید بر اینکه کاندیداها هزینههای میلیاردی را از جیب خود نمیپردازند، گفت: افرادی کاسب وارد عرصه شده و به برخی کاندیداها کمک میکنند این مهم بر کسی پوشیده نیست که چگونه چندین برابر هزینههای انجامشده باید پرداخت شود.
وی با تأکید بر اینکه برخی کاندیداها منشور اخلاقی را رعایت نمیکنند، افزود: برخی کاندیداها در حوزه تبلیغات قانون را رعایت نکرده و با نصب تابلوهای تبلیغاتی بیشمار فضای بصری شهر را کور کردهاند.
حجتالاسلام روحی یزدی در ادامه با اشاره به تأکیدات حجتالاسلاموالمسلمین علیاکبر ایمانی امامجمعه فردیس در خصوص عدمحمایت ستاد نماز جمعه این شهرستان از هیچ از کاندیداها، گفت: تریبون نماز جمعه مقدس است و هیچ فهرستی برای شوراهای شهر و روستا از سوی ستاد نماز جمعه این شهرستان ارائه نشده و امامجمعه این شهر از هیچیک از کاندیداها حمایت نمیکند.
وی در بخش دیگری بابیان اینکه نامزدهای انتخاباتی کشور را با کشورهای اروپایی اشتباه نگیرند، گفت: نامزدهای اروپایی و آمریکایی برای موفقیت و پیروزی به هر کاری دست میزنند و استفاده از این روشها مناسب نامزدهای انتخاباتی جمهوری اسلامی نیست.
امامجمعه موقت فردیس به تبلیغات رسانههای بیگانه اشاره کرد و گفت: رسانههای خارجی برای شرکت نکردن ملت جمهوری اسلامی در انتخابات تبلیغ میکنند.
وی ادامه داد: مشارکت پرشور در انتخابات پشتوانه نظام جمهوری اسلامی است و ملت ایران با مشارکت خود در انتخابات مشت محکمی بر دهان دشمن خواهند زد.
امامجمعه موقت فردیس در ادامه با اشاره به بیانات رهبری در خصوص هوشیاری در مقابل دشمنان، گفت: دشمنان اهداف سهگانهای برای کشور جمهوری اسلامی طرحریزی کردهاند که هدف کوتاهمدت آن ایجاد آشوب و ناامنی در کشور است.
حجتالاسلام روحی یزدی با تأکید بر سخنان امام خمینی (ره) که هرکجا رسانههای بیگانه از اوضاع داخلی کشورها بهرهبرداری کرد باید هوشیار باشیم، گفت: نامزدهای انتخاباتی از بیگانگان الگوبرداری نکنند و سخنانی که درشان و منزلتشان نیست نگویند.
وی با تأکید بر سوءاستفادههای رسانههای خارجی از مناظرههای تلویزیونی، گفت: این درست نیست که کاندیداها برای موفقیت خود بهانه به دست دشمنان دهند و اسباب فریب افکار عمومی را برای دشمنان فراهم کنند.
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