۱۴۰۰ نفر به بیمارستان سیار عاشقان ولایت جمکران مراجعه کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، دکتر فرهنگ با اشاره فعالیت ۲۴ ساعته بیمارستان سیار عاشقان ولایت در جمکران گفت: این بیمارستان از صبح پنجشنبه فعالیت خود را آغاز کرد که تا صبح امروز جمعه هزار و ۴۰۰ نفر مراجعه و توسط پزشکان ویزیت شده‌اند.

وی اظهار داشت: همچنین ۱۳۸ نفر بیمار بستری تحت اورژانس، ۱۶۰ نفر بستری در بخش تحت نظر مردان و ۲۴۲ نفر نیز در بخش تحت نظر زنان بستری شده‌اند.

رئیس بیمارستان سیار عاشقان ولایت افزود: تعداد بیماران و مصدومین انتقالی توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان سیار ۳۰ نفر بوده و تعداد بیماران انتقالی از بیمارستان سیار به بیمارستان‌های سطح شهر نیز ۱۵ نفر بوده‌اند.

وی ابراز داشت: تعداد بیماران بستری در آی سی یو ۲ نفر، تعداد بیماران بخش مامایی ۱۳ نفر و تعداد مراجعین به آزمایشگاه ۴۰ نفر بوده است.

فرهنگ ادامه داد: یکی از اقدامات در بیمارستان سیار اتاق عمل است که ۴۸ نفر به اتاق عمل سرپایی مراجعه، ۲۶ مورد پانسمان، هشت مورد بخیه و یک مورد احیا صورت گرفته است.

وی بیان داشت: چهار مورد خارج کردن جسم خارجی از چشم صورت گرفته و برای ۶۶ نفر نوار قلب گرفته شد و سه نفر هم اکو قلب شده‌اند.