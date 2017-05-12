ظرفیت فرهنگ ایرانی در عرضه جهانی بسیار گسترده است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا اعوانی فیلسوف برجسته ایرانی ضمن بازدید از غرفه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، گفت: در راستای معرفی تمدن ایران به کشورهای خارجی رایزنان فرهنگی ایران کارهای خوبی کرده‌اند.

وی افزود: در بازدیدی که از آخرین آثار مکتوب سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در نمایشگاه امسال داشتم خوش‌بختانه در حوزه‌های مختلف ادبی، فرهنگی و علمی کتاب‌های خوبی عرضه شده و کارهای معتبری در ترویج و نشر زبان و ادبیات فارسی صورت گرفته است.

این متکلم ایرانی، با اشاره به ظرفیت فرهنگ ایرانی در عرضه جهانی تصریح کرد: ایرانی‌ها به عنوان صاحب بزرگترین تمدن‌های بشری بایستی برای معرفی این میراث در خارج از مرزهای ملی اهتمام داشته باشند.

وی افزود: در کنار جایگاه ممتاز ایران در جهان اسلام، فرهنگ مردم ایران زمین خصوصیاتی دارد که تمدن‌های دیگر جهان بی‌بهره از آن هستند. سابقه چند هزار ساله کشورداری و بسیاری دیگر از ویژگی‌های خاص ظرفیت‌هایی هستند که نیاز به تبلیغ و معرفی مناسب دارند.

اعوانی، یادآور شد: یکی از مولفه‌های مهم در مورد فرهنگ و تمدن ایرانی این است که همواره در همه ابعاد ادبی، فلسفی و ... این وجوه در حد اعلا و همسو با یکدیگر رشد کرده‌اند. بسیاری از تمدن‌ها با وجود سابقه چند صد ساله اما به دلیل تک بعدی بودن امروز نامی از آن‌ها باقی نمانده است. ایران به دلیل منطقه جغرافیایی خاص نسبت به تمدن‌های دیگر جهان هم اثرگذاری داشته است. برای مثال چین و هند که در یک گوشه جهان قرار داشته‌اند در بسیاری از وجوه مجذوب ایرانی‌ها بوده‌اند. ایران در قرون وسطی در قبال اروپایی‌ها نیز تاثیرات فراوانی داشت.

عضو انجمن حکمت و فلسفه ایران با بیان غنای ادبی ایرانی‌ها گفت: امروز سعدی و فردوسی و حافظ و نظامی و خیام و عطار به دلیل ارایه آثاری فرا زمانی و فرا مکانی در جمع برخی نخبگان خارجی بیشتر از ایران شناخته شده هستند. در ادبیات ایتالیایی اگر آن‌ها دانته را دارند، اگر آلمان‌ها گوته را دارند، اگر انگلیسی‌ها به شکسپیر افتخار می‌کنند ایران ما میراث‌دار حماسه‌سرایان و شاعرانی است که برخی از همین بزرگانی که یاد شدند از ارادت‌ورزی خود به آن‌ها صحبت کرده و در این زمینه کتاب تحریر کرده‌اند.

وی در توصیه به رایزنان فرهنگی ایران در خارج از کشور گفت: در وهله اول داشته‌های ۲۵۰۰ ساله ایران را بشناسیم و در مرتبه بعدی علی‌رغم نقاط ضعف در طول همه ادوار به نقش تمدن و فرهنگی ایران زمین در تاریخ جهان بپردازیم و در این زمینه تعریف‌ها سعی شود با معیارهای علمی و آکادمیک منطبق باشد.

اعوانی یادآور شد: امروز در سطح دنیا بیش از ۲۰۰ هزار دانشگاه وجود دارد و سطح علمی مردم جهان به یک پختگی و کمال رسیده است که بی اعتنایی به معیارهای روز در راستای صدور مفاهیم مشکل آفرین خواهند بود.