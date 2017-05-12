۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۳:۴۶

با هدف نظارت بر سلامت طبخ غذا؛

تیم های بهداشتی در مسجد جمکران مستقر شدند

مسئول مدیریت بهداشت محیط مناسبت ها و ایام خاص، گفت: ۱۵ تیم عملیاتی بهداشت محیط در اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(ع) و مسجد جمکران برای نظارت بر بهداشت محیط مستقر شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا غلامی افزود: از زمان استقرار این تیم های عملیاتی بیش از ۱۳۰۰ مورد بازرسی بهداشت محیطی انجام شده و ۴۴ مرکز طبخ غذای ویژه مراسم مورد بازدید قرار گرفته است.

وی گفت: در این بازرسی ها کلر سنجی، نمونه برداری از آب و نمونه برداری از مواد غذایی انجام می شود.

غلامی با بیان اینکه ۸ کارشناس بهداشت محیط در ۷ موکب بزرگ و آشپزخانه مسجد جمکران مستقر شده اند، ادامه داد: در این بازرسی ها تا کنون ۱۷۲۲ کیلوگرم مواد غذایی معدوم و ۸۶ مورد اصلاح موارد غیر بهداشتی صورت گرفته است.

به گفته وی، در این تیم های عملیاتی دانشجویان ترم آخر رشته های مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت محیط قم نیز حضور دارند

حبیب احسنی پور

