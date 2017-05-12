مهمترین ویژگی دستگاه اطلاعاتی ایران، اخلاص و فداکاری و ایثار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اسلام سید علی طالبی در خطبه های نماز جمعه قیدار با اشاره به نیمه شعبان سالروز ولادت با سعادت منجی عالم بشریت، افزود: سحرگاه نیمه شعبان سال ۲۵۵ هجری قمری با طلوع خورشید وجود قطب دایره امکان، واسطه زمین و آسمان، حضرت بقیه الله الأعظم (ارواح من سواه فداه) عالم امکان منور و عطرآگین شد و زمینه تحقق وعده خدای سبحان در پیروزی مستضعفان و امامت آنان فراهم شد.

وی ادامه داد: شب نیمه شعبان شب بسیار مبارکی است که در فضیلت، شباهت بسیاری به لیالی قدر دارد. انسان کاملی از مخزن غیب الهی تنزل پیدا می کند مانند آن است که قرآن کریم از مخزن غیب الهی تنزل پیدا کند و چون قرآن و عترت دو ثقل ثقیل و وزنه وزین نظام آفرینش هستند که از یکدیگر جدایی ندارند، حکم هر یک همانند حکم دیگری است.

طالبی افزود: قرآن تجلی کتاب تدوینی خدا و انسان کامل معصوم تجلی کتاب تکوینی اوست. همان طور که با نزول قرآن در ظرف زمانی معین شب قدر می شود با تجلی امام معصوم و تنزلش از مخزن غیب الهی در ظرف زمان معین نیز شب قدر می شود. بدین جهت در روایات می بینیم همان طور که شب و روز قدر نسبت به سایر لیالی و ایام فضیلت پیدا کرده شب و روز نیمه شعبان المعظم نیز به برکت تنزل عصاره آفرینش از خزانه غیب الهی برجستگی خاصی در میان لیالی و ایام پیدا کرده است.

امام جمعه قیدار گفت: البته این سخن درباره همه امامان معصوم(ع) صادق است، اما چون عصاره چهارده معصوم و عصاره همه انسان های کامل، خاتم الاولیا و خاتم الاوصیا، حضرت بقیه الله (ارواحنا فداه) است، این کلام درباره تولد او وارد شده است، از این رو اگر درباره شب قدر آمده است که در این شب دعای هیچ کس رد نمی شود مگر آن که عاق والدین، قاطع رحم، شارب الخمر باشد، یا در قلبش عداوت مومن باشد در مورد نیمه شعبان هم وارد شده است.

طالبی افزود: روز نیمه شعبان روز سربازان گمنام است این مدال بهترین مدال افتخاری است که حضرت امام(ره) به عزیرانمان در وزارت اطلاعات هدیه کردند. و مجاهدت های خاموش مدال دیگری بود که مقام معظم رهبری به سربازان گمنام دادند.

وی ادامه داد: اقتضای کار این سربازان این است که در گمنامی مجاهدت کنند و در گمنامی و با محدودیت های زیادی زندگی کنند وبخش قابل توجهی از اقدامات و عملکرد های خود را نتوانند گزارش کنند چرا که پیشرفت کار آنها در گمنامی است و موفقیت آن ها در پوشیده ماندن عملکردشان است.

امام جمعه قیدار با بیان اینکه کار اطلاعاتی در میان اعمال عبادی به دلیل پنهان بودن به روزه داری تشبیه شده و اجر کار اطلاعاتی همانند روزه قرب الهی دارد، گفت: دستگاه اطلاعاتی بنیه علمی خودش را متناسب با تحولات پرشتاب علمی وتکنولوژی پیش می برد و از توان علمی بالایی برخوردار است لذا امروز نیروهای وزارت اطلاعات یکی از مقتدرترین و کارآمدترین نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جهان هستند.

طالبی افزود: موفقیت های سربازان گمنام امام زمان علیه السلام در مقابله با گروه های تروریستی، نفوذ ، مفاسد اقتصادی و ضربه زدن به شبکه ها و سیستم های امنیتی دشمنان از اقدامات افتخار آفرین و غرور آفرین سربازان گمنام است که دشمن را به ستوه آورده است.

امام جمعه قیدار گفت: با توجه به حجم ورود جاسوسان بیگانه و تروریست ها به مرزهای کشور سربازان گمنام امام زمان (عج) و دستگاه های اطلاعاتی خواب را از چشمان جاسوسان و تروریست ها ربوده اند و آنها هرگز در خاک جمهوری اسلامی ایران احساس امنیت نمی کنند.

وی ادامه داد: مهمترین ویژگی دستگاه اطلاعاتی ایران، اخلاص و فداکاری و ایثار است که باعث شده تلاش شبانه روزی در برقراری امنیت و مقابله با باندهای فساد و قاچاق و تروریست ها داشته باشند آن ها رفاه و آسایش و جان خود را در راه خدا ایثار کنند.

امام جمعه قیدار در ادامه با اشاره به روز ۲۶ اردیبهشت ماه گفت: این روز یکی از تلخ ترین روزها در جهان است روز سراسر نکبت و بدبختی است روز اعلام موجودیت رژیم اشغال گر قدس است. ریشه تمام نکبت و بدبختی و بحران در منطقه خاورمیانه؛ رژیم صهیونیستی جعلی و کودکش صهیونیستی است و تنها راه حل مشکلات منطقه و تنها راه برون رفت از بحران منطقه نابودی اسرائیل غاصب است.

طالبی همچنین با اشاره به سالروز لغو امتیاز تنباکو در پی فتوای آیه الله مجاهد میرزا محمد حسن شیرازی، گفت: یکی از خصلت های ذاتی شیعه از ابتدا تا کنون مقاومت و قیام در برابر دیکتاتوری و ظلم است که در تمامی تاریخ شیعه به چشم می خورد و علما و مراجع پرچمدار این مبارزات هستند.

وی ادامه داد: نهضت تنباکو در تاریخ کشور ما یک نقطه روشن و سرآغاز تحولات مبارک و نماد اقتدار مرجعیت معظم شیعی است که زمینه را برای حضور روحانیت شیعه به شکلی عملی در عرصه سیاست فراهم کرد.

امام جمعه قیدار گفت: مرحوم میرزای شیرازی شخصیتی است که توانست جرقه پیوند دین و سیاست را به صورت عملی در جامعه ایران بزند و نور امید را برای تشکیل حکومت اسلامی با مدیریت فقها در دل ها زنده کند. آیت الله میرزای شیرازی وقتی دید ایران به واسطه قرارداد ننگین تنباکو در اسارت قرار گرفته آن فتوای تاریخی خود را داد و انقلاب آفرید فقط یک سطرنوشت:«الیوم استعمال تنباکو بایّ نحو کان در حکم محاربه با امام زمان است».

طالبی افزود: در روند شکل‏ گیری و پیروزی این نهضت، منزلت روحانیت و اهمیت جایگاه مرجعیت، در مبارزه با نظام استعماری آشکار شد و پیوند مردم و مرجعیت، قیامی عمیق و وسیع را به وجود آورد. عظمت این نهضت، آن‏ قدر زیاد بود که حتی مورخان منورالفکر و روحانیت‏ستیزی مانند احمد کسروی و آخوندزاده، نتوانسته‏ اند در برابر آن سکوت کنند و این قیام را مقدمه نهضت مشروطیت دانسته ‏اند.

امام جمعه قیدار با اشاره به انتقاد مقام معظم رهبری از اجرا نشدن سند تحول آموزش‏ وپرورش و پذیرش‏ بی سروصدای سند ۲۰۳۰ یونسکو، گفت: سند ۲۰۳۰ یونسکو بر مبانی فکری لیبرالیسم و سکولاریسم کاملا در تضاد با فرهنگ اسلامی نوشته شده است و اقدامی در جهت نفوذ سازمان‏های بین‏ المللی در تعلیم و تربیت نسل آینده ایران است.

طالبی افزود: سند۲۰۳۰ برنامه ‏ای طراحی شده از سوی یونسکو است و یونسکو نهادی بین‏المللی است که تحت تاثیر و نفوذ قدرت‏های بزرگ است و به‏ عنوان بازوی ابرقدرت‏ ها عمل می‏ کند جمهوری اسلامی ایران تجربه‏ های تلخی از این نوع نهادها دارد.

وی ادامه داد: بر فرض که الزام آور نباشد آبرو بر که هست واقعا ننگ و شرم آور است بیایم زیر سندی را امضاء کنیم که ما را از آموزش و ترویج دینمان ممنوع می کند و در عوض همجنس بازی را به رسمیت می شناسد.

