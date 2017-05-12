منتظر واقعی امام عصر (عج) بودن به شعار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله نورالله طبرسی در خطبه‌های نماز جمعه ساری با اشاره به میلاد پر خیروبرکت منجی عالم بشریت و اعیاد شعبانیه اظهار داشت: منتظر مهدی موعود (عج) بودن تنها به شعار نیست و منتظر واقعی باید در عمل این انتظار را به اثبات برساند.

وی با اشاره به وعده خداوند مبنی بر اینکه مستضعفین وارثان زمین هستند تصریح کرد: امروزه شاهد تشکیل مثلث شومی از سوی آمریکا، اسرائیل، انگلیس و ایادی‌شان در جهان هستیم که علیه مظلومان ستم می‌کنند.

آیت‌الله طبرسی عنوان کرد: امام زمان (عج) امام حی و حاضر است و با ظهورش بساط جور و ستم برچیده می‌شود و وعده خداوند مبنی بر اینکه مستضعفین وارثان زمین هستند، محقق می‌شود.

امام‌جمعه ساری، دروغ، ربا، بدحجابی و فساد را از مظاهر و مشکلات بیان کرد و گفت: منتظر واقعی از این خصلت‌ها و مظاهر عاری است و باید در عمل این انتظار را به اثبات برساند.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری، تقوا، پاک‌دامنی و ترک گناه را از ویژگی‌های منتظر واقعی برشمرد و گفت: کسب‌وکار و عفاف و حجاب در جامعه باید موردپسند امام زمان (عج) باشد.

وی در بخشی از خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به تبلیغات نامزدهای انتخاباتی از آنان خواست تا اخلاق را سرلوحه کار قرار دهند و از دادن شعارهای غیرواقعی و تخریب پرهیز کنند.

آیت‌الله طبرسی، حضور پرشور در انتخابات را مایه اقتدار و عزت نظام اسلامی و یاس دشمنان برشمرد.