كاهش تعرفه واردات چادرمشكي مانع قاچاق آن است

احمد امامي درگفتگو با خبرنگار"مهر" در خصوص كاهش تعرفه چادر مشكي گفت: با توجه به مصرف سالانه حدود 40 ميليون متر چادرمشكي در كشور و عدم تامين اين ميزان توسط توليد داخل ، كاهش تعرفه آن موجب آسيب به توليد داخل نخواهد شد.

وي ، ميزان واردات چادرمشكي به كشور را به طور متوسط سالانه حدود 50 ميليون متراعلام كرد و افزود: با كاهش تعرفه چادرمشكي از قاچاق آن به كشورجلوگيري خواهد شد چراكه انگيزه قاچاق كاهش مي يابد.

عضو هيئت مديره انجمن صنايع نساجي ايران با اشاره به دست يافتن به دانش فني درزمينه رنگ چادرمشكي تصريح كرد: درصورت بي نيازشدن از واردات چادر مشكي در آينده ، دولت بايد درمجموع از ورود آن به كشورخودداري كند چراكه به توليد داخل آسيب جدي وارد مي شود.

وي به الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني اشاره كرد و افزود: براي پيوستن به اين سازمان بايد تعرفه واردات كالاها تعديل و يا برداشته شود و كاهش تعرفه واردات چادرمشكي هم اكنون با اين امرمنافاتي ندارد.

به گفته امامي، تا زماني كه توليد داخل چادرمشكي به اندازه ميزان مصرف سالانه نشود، كاهش تعرفه واردات آن نمي تواند براي توليد داخل مشكلي ايجاد كند.

به گزارش خبرنگار "مهر" وزارت بازرگاني تعرفه واردات چادرمشكي را از 60 درصد به 16 درصد كاهش داده است.