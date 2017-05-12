رای مردم در انتخابات هفته آینده برای همه مهم و محترم است

به گزارش خبرنگار مهر، کمال دهقانی فیروزآبادی ظهر جمعه در نشست مشترک استاندار یزد و معاونان وی با نمایندگان مجلس، فرمانداران و بخشداران استان یزد اظهار داشت: امروز نگاه مردم به مسائل سیاسی نگاهی همه جانبه است و در هر خانواده ای یک تحلیل‌گر خوب وجود دارد که همه مسائل را از مسائل حوزه بین‌الملل تا اقتصاد به درستی تحلیل می کند.

وی افزود: این تحلیل های قوی نشان از بلوغ فکری و سیاسی مردم ایران دارد بنابراین رای آنها در روز ۲۹ اردیبهشت هرچه که باشد برای همه ما مهم و محترم است.

دهقانی فیروزآبادی با تاکید بر اینکه انتخابات و برگزاری آن کاری بسیار انرژی بر است که نیازمند دقت و توجه جدی است، افزود: اگر چه مردم برگزارکننده اصلی انتخابات هستند اما ستون فقرات برگزاری انتخابات نیز وزارت کشور، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها هستند.

وی عنوان کرد: نمایندگان مجلس در انتخابات شورای شهر به عنوان ناظر حضور دارند و ما نیز تلاش کرده‌ایم در جلسات خود از یک‌سو قانون را رعایت کنیم و از سوی دیگر اجازه ندهیم در حق مردم اجحاف شود.

دهقانی فیروزآبادی با اشاره به اهمیت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تصریح کرد: در انتخابات شوراها مسائل قومی، قبیله ‌ای و منطقه ‌ای مطرح می ‌شود، بنابراین نمی توان ساده به آن نگاه کرد.

وی اظهار امیدواری کرد: در روز ۲۹ اردیبهشت ماه اقشار مختلف مردم با شور و نشاط سیاسی در انتخابات شرکت کننده و حضوری یکپارچه و حداکثری در انتخابات داشته باشند و هم انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و هم انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی را به شکل ویژه مدنظر قرار دهند و هیچ‌یک از آنها را بی ‌اهمیت یا کم اهمیت ندانند.