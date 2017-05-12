نباید نسبتی را به کسی بزنیم که از آن مطمئن نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله رضا استادی در مراسم هشتمین سالگرد ارتحال آیت الله العظمی بهجت در مسجد اعظم قم با بیان اینکه معمولاً در مراسمهای بزرگداشت از بزرگواریهای شخص مرحوم سخن گفته میشود گفت: گاهی در این مجالس بهجای اینکه از بزرگواریهای آن مرحوم صحبت شود، باید از خواستههای او سخن گفته شود.
وی با اشاره به چند نصیحت از رهنمودهای آیتالله العظمی بهجت بیان کرد: شخصی از آیتالله بهجت درخواست نصیحت کرد و آن مرجع عالیقدر گفت، نصیحتی از این بالاتر نیست که انسان تصمیم بگیرد تا پایان عمر خود عامداً و عاملا حتی یک گناه انجام ندهد.
دبیر شورای عالی حوزههای علمیه تصریح کرد: نصیحتی از این بالاتر نیست که ما تصمیم جدی بگیریم که حتی یک گناه نکنیم و در این راه همت کنیم؛ درنتیجه این تصمیم خداوند متعال نیز به او کمک میکند و توفیق میدهد.
وی با بیان اینکه یکی از توصیههای آیتالله بهجت این بود که مردم خداوند را همه جا حاضر و ناظر ببینند، گفت: اگر مردم به این توصیه عمل کنند چشم و زبان خود را کنترل کرده و از کارهای خلاف دوری میکنند.
آیتالله استادی ابراز داشت: از ائمه معصومین(ع) نقل شده است، افضل اعمال چند چیز است و یکی همیشه به یاد خدا بودن است؛ در روایات داریم که یاد خدا بودن به این معنی نیست که تنها ذکر خدا را بگوییم، بلکه علاوه بر ذکر خدا، باید هر موقع بر سر دو راهی قرار گرفتیم راه خدا را انتخاب کنیم.
دبیر شورای عالی حوزههای علمیه گفت: روزی عدهای جلوی منزل آیت الله العظمی بهجت ایستاده بودند و درخواست کردند که آن مرجع عالیقدر برای آنها موعظهای کند و ایشان فرمود، به آنها بفرمایید که آیا شما به چیزهایی که میدانید عمل میکنید که بخواهید چیزهای جدید را بدانید.
مشکل ما ندانستن نیست بلکه عمل نکردن است
وی با بیان اینکه مشکل ما ندانستن نیست بلکه عمل نکردن است، افزود: همه میدانند دروغ، غیبت و ظلم به خانواده بد است، ولی آیا همه به دستورات اسلام عمل میکنند، اعتقاد و عمل باید هر دو باشد و اعتقاد بدون عمل فایده ندارد؛ وقتی ما به امام زمان(عج) اعتقاد داریم، باید در عمل هم طبق فرمایشان آن حضرت عمل کنیم.
آیت الله استادی بیان کرد: هرچه آیت الله بهجت گفتهاند، طبق آیات و روایات است و چیز تازهای نیست؛ اگر میبینیم که بزرگانی مانند آیت الله بهجت به این عظمت معنوی رسیدهاند از این راهها بوده است.
دبیر شورای عالی حوزههای علمیه با بیان اینکه آیت الله بهجت بندگی را اساس عبودیت میدانستند، گفت: بنده خدا بودن یعنی اینکه تابع و بنده خدا باشیم و هرچه حلال کرده است حلال بدانیم و هرچه حرام کرده است حرام بدانیم، بزرگانی مانند آیتالله بهجت به فکر نزدیک کردن مردم به خداوند بودند و اگر ببینند ما به خداوند نزدیک میشویم شاد میشوند.
آیت الله استادی با بیان اینکه زندگی آیت الله بهجت بر اساس احتیاط بود، گفت: ما نیز باید در زندگی خود احتیاط داشته باشیم و اگر از چیزی مطمئن نبودیم بر زبان نیاوریم و انجام ندهیم، اکنون که موقع انتخابات است باید همین ویژگی آیت الله بهجت را مورد توجه قرار دهیم؛ نباید چیزی را که نمیدانیم بگوییم و یا نسبتی را به کسی بزنیم که از آن مطمئن نیستیم.
توسل به امام زمان(عج) برای ارتباط با حضرت است
دبیر شورای عالی حوزههای علمیه با بیان اینکه امروزه وقتی صحبت از امام زمان(عج) میشود عدهای به دنبال گرفتن حاجت، شفا یافتن یا حل مشکلاتشان هستند گفت: توسل به امام زمان(عج) تنها برای گرفتن حاجت نیست، بلکه برای ارتباط با حضرت است.
وی ادامه داد: آیت الله العظمی بهجت بسیار به ائمه(ع) توسل میکردند و مطمئناً این توسلها به خاطر حاجت دنیایی نبود؛ ما هم باید یاد بگیریم که با توسل ارتباط خود را با ائمه افزایش دهیم؛ کسی که افتخار میکند از نزدیکان امام زمان(عج) باشد باید واقعاً منتظر بوده و در حال منتظر بودن تقوا را رعایت کند؛ امتیاز ملتی که به سمت امام زمان(عج) حرکت میکند این است که هم منتظر و هم اهل تقوا است.
آیت الله استادی با بیان اینکه آیت الله بهجت فرمود، تا خودمان را اصلاح نکنیم کارها اصلاح نمیشود گفت: اصلاح کشور، استان، شهر و حوزه به خودی خود صورت نمیگیرد؛ بلکه باید خودمان را اصلاح کنیم که آنها نیز اصلاح شوند.
وی تصریح کرد: آیت الله بهجت، مکرراً طلبهها را نصیحت میکردند، به هیچ بهانه حتی دنبال معنویت رفتن نباید به درس و بحث کمتوجه باشند و خود ایشان نیز به آن عمل میکردند.
آیت الله استادی با بیان اینکه طلبه هم باید به درس توجه داشته باشد و هم به معنویت گفت: آن مرجع فقید طلبهها را سفارش میکرد، مردم دچار شبهه میشوند و یک طلبه باید باسواد باشد تا بتواند به شبهات پاسخ دهد.
وی با اشاره به اینکه عظمت حوزه در این است که افراد باسواد تربیت کند، افزود: تقاضا دارم که طلاب عزیز توصیه آیتالله بهجت را همیشه مدنظر قرار دهند و علمآموزی را فراموش نکنند؛ در این شبها باید دعای ما این باشد که خداوند دلها را متوجه کسی در انتخابات کند که به مصلحت این کشور و مردم و دین باشد.
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