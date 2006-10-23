تقدير از گروه توليد "زيرزمين" در عيد فطر

به گزارش خبرگزاري مهر، اين برنامه براي برگزاري مراسم تقدير از عوامل اين سريال دست به ابتكار جديدي زده و براي نخستين بار مراسم تقدير از عوامل يك روز پس از اتمام پخش سريال و در همان لوكيشن اصلي ضبط داستان انجام مي شود.



امروز (دوشنبه) با ضبط تصاوير پاياني سريال "زيرزمين" كه براي آماده سازي قسمت آخر سريال در مدت زمان 60 دقيقه براي پخش از شبكه سه سيما آماده مي شود، ضمن گفتگو با عوامل توليد و بازيگران اين مجموعه تلويزيوني جشن فرارسيدن عيد سعيد فطر نيز ضبط خواهد شد.



ساخت دكور و آماده سازي صحنه محل اجراي ويژه برنامه عيد فطر شبكه سه سيما با توجه به ويژگي هاي لوكيشن سريال "زيرزمين" طراحي و آماده مي شود تا فضاسازي برنامه و سريال با هم هماهنگ باشد. در اين برنامه جز عوامل توليد و اجرايي، تعدادي از خوانندگان و كارشناسان مذهبي و شاعران به عنوان مهمان حضور دارند و به اجراي برنامه خواهند پرداخت.



اين برنامه كه ويژه برنامه عيد سعيد فطر نام دارد به تهيه كنندگي محمد هاشمي اصل و كارگرداني تلويزيوني حامد احمدي و مديريت برنامه ريزي و هماهنگي مسعود عسگري توليد مي شود.