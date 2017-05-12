ولی فقیه در زمان غیبت امام معصوم ازجایگاه بسیار مهمی برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد نصیری ظهر جمعه در خطبه‌های پیش از نماز جمعه شهرستان زنجان، افزود: منابع مهم دینی اسلام همواره درباره موضوع مهدویت، غیبت امام مهدی( عج) یاد شده است که این بیانگر اهمیت این موضوع است که از سوی ائمه اطهار( ع) وارد شده است.

وی ادامه داد: یکی از سوال‌هایی که در بحث مهدویت مطرح است مربوط به وظایف ما در زمان غیبت می‌شود: ادعیه‌های مختلفی در وادی تعجیل در ظهور حضرت مهدی( عج) در منابع دینی وارد شده است که دعای فرج امام زمان( عج)در این بین از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است که لازم است تا این ادعیه ها در مساجد و مقابل دیدگان نصب شود.

نصیری با بیان اینکه مهدویت یکی از مباحث مهم در طول تاریخ اسلام محسوب می‌شود که لازم و ضروری است تا توجه یژه‌ای در امر پرداختن به موضوع مهدویت داشت، افزود: مهدویت یکی از موضوعات مهم در طول تاریخ اسلام محسوب می‌شود که همواره مورد توجه بسیاری از ادیان الهی و مکاتب مهم قرار گرفته است.

مسئول بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود( عج) در استان زنجان گفت: کتاب نهج البلاغه حضرت علی( ع)یک اثر بینظیر در مکتب اسلام محسوب می‌شود که لازم است تمام این مباحث ارزشمند این کتاب مورد مطالعه و استخراج دقیق تشنگان دین و مهدویت قرار گیرد

نصیری افزود: ولی فقیه در زمان غیبت امام معصوم از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است بطوریکه مدیریت جامعه اسلامی پس امام معصوم ( ع) در زمان غیبت توسط ولی فقیه انجام می‌گیرد کهدر این راستا منابع بسیار زیادی که همگی قابل تامل و توجه هستند از ویژگی و جایگاه ولی فقیه در زمان غیبت امام عصر( عج) وجود دارد.