به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محسن اراکی ظهر روز(جمعه) در مراسم اختتامیه سیزدهمین همایش بین‌المللی دکترین مهدویت که در سالن همایش‌های پیامبر اعظم(ص) مدرسه علمیه امام کاظم(ع) قم برگزار شد، با بیان اینکه اندیشه مهدویت به عنوان یکی از مهم‌ترین مباحث دنیای کنونی مطرح است، گفت: این اندیشه دارای بخش‌های متعدد است که باید به صورت جامع به بررسی این بخش‌ها پرداخت شود.



وی از سنت انتظار به عنوان یکی از فراگیرترین سنت‌های الهی نام برد و اضافه کرد: این انتظار از خداوند متعال آغاز و به جوامع بشری می‌رسد؛ قرآن کریم به این موضوع به شیوه مطلوبی پرداخته و خداوند متعال نیز در این کتاب الهی از انتظار دستگاه مدیریتی جهان خبر داده است.



دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با تاکید بر اینکه پیامبران ادیان مختلف ظهور حضرت محمد(ص) را مژده داده‌ بودند، عنوان کرد: مدیریت جهانی بشر توسط بزرگ‌ترین دستاورد جهان‌آفرینش و هنرمندی خداوند متعال است؛ اینکه موجودی بتواند بر موجودات هم‌ تراز خود حکومت کند کار بسیار بزرگی است.



وی با اشاره به اینکه خلافت انسان به معنای مدیریت جهان‌آفرینش است، تصریح کرد: جایگاه جانشینی خداوند متعال نیازمند شخصی است که بتواند در مسیر خداوند گام بردارد و خواسته‌های او را در جهان پیاده‌سازی کند.



آیت‌الله اراکی با بیان اینکه اطاعت خداوند متعال محور شکل‌گیری خلافت اولیای الهی بر امت بشری است، اظهار کرد: ایجاد تفرقه در میان امت هجوم به هویت امت است و سبب نابود شدن امت اسلامی می‌شود به همین علت وحدت امت اسلامی مهم‌ترین مؤلفه ظهور امام زمان(عج) است.



وی خاطرنشان کرد:‌ با خلافت اولیای الهی بر جهان‌آفرینش انتظار مورد نظر دستگاه الهی تحقق پیدا می‌کند؛ خلافت در فرهنگ شیعی دارای یک نگاه جهانی است چرا که فرهنگ شیعی به دنبال جامعه‌ای است که نه تنها آبادانی زمین بلکه آبادانی جهان را رقم بزند.



این استاد برجسته حوزه از تلاش اندیشه مهدویت برای تشکیل جامعه صالحان و عادلان یاد کرد و گفت: در این جامعه، بشر از پرداختن به مشکلات خود گذر می‌کند چرا که در هدف والاتری به دنبال آبادانی جهان است؛ در جامعه مهدوی نه تنها فقر ریشه‌کن می‌شود بلکه آبادانی به شیوه‌ای گسترش پیدا می‌کند که افراد برای پرداخت زکات خود هیچ زکات گیرنده‌ای را پیدا نمی‌کنند.



وی خاطرنشان کرد: در دوران حکومت حضرت ولی عصر(ع) ایشان دستور می‌دهند که درب‌های بیت‌المال را روی مردم باز گذارند تا هر فردی که نیازمند است از بیت‌المال استفاده کند اما مردم به میزانی غنی شده که از بیت‌المال استفاده نمی‌کنند.



آیت‌الله اراکی با تاکید بر اینکه در دوران حکومت حق جامعه بشر از پرداختن به مشکلات خود فارغ می‌شود، اضافه کرد: مهم‌ترین شرط انتظار در جهان معاصر بازگرداندن حیا به امت محمد(ص) است چرا که اگر این هدف تحقق نیابد زمینه ظهور مهدی(عج) فراهم نمی‌شود اما اگر اراده واحد در میان امت شکل گیرد، دوران خلافت امام زمان(عج) فرا می‌رسد.



لازم به ذکر است، سیزدهمین همایش بین‌المللی دکترین مهدویت با موضوع عصر ظهور در ادیان ابراهیمی و به همت موسسه آینده روشن صبح روز گذشته (پنج‌شنبه) با سخنرانی آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی کار خود را در قم آغاز کرده است.