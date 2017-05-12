شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه با ورود ذرات گرد و غبار به سطح استان، کیفیت هوا در چهارمحال و بختیاری کاهش می یابد، اظهار داشت: بررسی نقشه های پیش یابی عددی بیانگر عبور موجی از فراز منطقه است که برای امروز افزایش ابر، وزش باد و بارش های رگباری پراکنده همراه با رعدوبرق و احتمال تگرگ به ویژه برای مناطق شمالی وشرقی را به دنبال خواهد داشت.

وی عنوان کرد: روز شنبه از شدت نا پایداری ها کاسته خواهد شد وبرای روز یکشنبه آسمان استان کمی تا قسمتی ابری و وزش باد پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: در روز های یکشنبه و دوشنبه احتمال ورود ذرات گرد و غبار به سطح استان وجود دارد.