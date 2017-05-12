  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۴۵

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

کیفیت هوا در چهارمحال و بختیاری کاهش می یابد

کیفیت هوا در چهارمحال و بختیاری کاهش می یابد

شهرکرد- مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: با ورود ذرات گرد و غبار به سطح استان، کیفیت هوا در چهارمحال و بختیاری کاهش می یابد.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه با ورود ذرات گرد و غبار به سطح استان، کیفیت هوا در چهارمحال و بختیاری کاهش می یابد، اظهار داشت: بررسی نقشه های پیش یابی عددی بیانگر عبور موجی از فراز منطقه است که برای امروز افزایش ابر، وزش باد و بارش های رگباری پراکنده همراه با رعدوبرق و احتمال تگرگ به ویژه برای مناطق شمالی وشرقی را به دنبال خواهد داشت.

وی عنوان کرد: روز شنبه از شدت نا پایداری ها کاسته خواهد شد وبرای روز یکشنبه آسمان استان کمی تا قسمتی ابری و وزش باد پیش بینی می شود.

 مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: در روز های یکشنبه و دوشنبه احتمال ورود ذرات گرد و غبار به سطح استان وجود دارد.

کد مطلب 3976676

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها