توزيع نامناسب مصالح ساختماني عامل قيمت بالاي مسكن است

ايرج صادقي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فقدان بازاري متعادل براي مصالح ساختماني، گفت: دست به دست شدن اكثر محصولات ساختماني مانند گچ، سيمان، شيشه تا رسيدن به دست مصرف كننده ازمشكلات اساسي بخش ساخت و ساز است كه افزايش قيمت مسكن را نيز به همراه دارد.

وي با اشاره به تاثير نوسان قيمت محصولات ساختماني بر افزايش قيمت تمام شده مسكن افزود: طي چند ماهه اخير قيمت برخي محصولات ساختماني مانند آهن و سيمان نوسان داشته كه با وجود آنكه بازار مسكن درحال ركود است اما همچنان شاهد افزايش قيمت ها هستيم.

صادقي تصريح كرد: اين درحالي است كه سياست هاي نادرست اتخاذ شده موجب شده كه قيمت مسكن بيش از ارزش واقعي آن عرضه شود.

وي تعيين قيمت مصالح ساختماني ومواد اوليه را دربخش مسكن ضروري دانست و تصريح كرد: تعيين قيمت مصالح ساختماني و توزيع مناسب آن ازراهكارهاي اساسي براي عرضه مسكن با قيمت واقعي است.

صادقي گفت: درحال حاضر قيمت زمين و مسكن بيش ازدرآمد خانوارها است كه اميد است با ارائه برنامه هاي كارآمد در زمينه ساخت و ساز و تزريق سرمايه به بخش مسكن قيمت مسكن با ارزش واقعي خود عرضه شود.