مجتمع فرهنگی در جوار آرمگاه مختوم قلی فراغی احداث شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کوسه غراوی، ظهر جمعه در مراسم گرامی داشت شاعر شهیر ترکمن، مختوم قلی فراغی اظهار کرد: مختوم قلی فراغی زودتر از زمان خود فکر و تفکر می کرد و شعر می سرود و شعارش بر اساس همدلی و وحدت بود و این در همه اشعارش وجود داشت.

وی افزود : ایران اسلامی که در حوزه وحدت و امنیت در دنیا بی نظیر و همچنان مستدام و سربلند است.

غراوی ساخت مجتمع فرهنگی در آرمگاه مختوم قلی فراغی را یکی از نیاز های اساسی دانست و اظهار کرد: ایجاد دبیر خانه دائمی، احداث کتابخانه و موزه در کنار آرامگاه و چاپ و نشر ماهنامه با نام مختومقلی فراغی از نیاز های است که باید به آن پرداخته شود.

وی تصریح کرد: ثبت محلی مختوم قلی فراغی به عنوان شاعر ایران و مفاخر ایران از نیاز هایی است که باید در این راستا اقداماتی صورت گیرد.

غراوی گفت: با کمک دولت و استاندار گلستان و همت بنیاد مستضعفان بیمارستان ۶۴ تختخوابی مراوه تپه با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد تومان در تیر ماه کلنگ زنی می شود.

وی با اشاره به اینکه گاز رسانی به مسیر روستای کرند عملیاتی خواهد شد، افزود: این پروژه با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در روز یک شنبه کلنگ زنی می شود.

وی اظهار کرد: آسفالت روستای ناطق با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از دیگر پروژه های ما به شمار می آید.