۱۲ اثر از قوم ترکمن در فهرست آثار ملی ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمی، ظهر جمعه در مراسم گرامی داشت شاعر شهیر ترکمن، مختوم قلی فراغی اظهار کرد: در راستای ثبت میراث ملموس و غیر ملومس ترکمن توسط استاندار گلستان تاکیدات بسیاری صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه دولت تاکید ویژه ای نسبت به قوم ترکمن دارد، افزود: با برنامه ریزی های که صورت گرفته است تا امروز توانستیم ۱۲ اثر از قوم ترکمن را به ثبت ملی رسانیم.

کریمی اظهار کرد: دیوان اشعار مختوم قلی فراغی در مسیر ثبت قرار گرفت و امروز با حضور مسئولان استان و کشوری شاهد رونمایی آن خواهیم بود.

وی تصریح کرد: وجود قوم ترکمن در استان باعث شده تا گلستان با دیگر استان های شمالی متفاوت باشد و می طلبد در این راستا از ظرفیت به نحو شایسته ای استفاده شود.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گلستان گفت: مجموعه سواری کاری گنبد کابوس و رقص خنجر جزو آثاری هسستند که ثبت ملی شد.

وی فرش ترکمن و زیور آلات ترکمن را از اصلی ترین موضوعات میراث فرهنگی دانست و افزود: گنبدکاووس به عنوان شهر ملی ترکمن ثبت ملی شده و ثبت زیور آلات ترکمن ابلاغ شده و در مسیر ثبت ملی قرار گرفته است.