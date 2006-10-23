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۱ آبان ۱۳۸۵، ۱۳:۲۶

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور:

كاهش فاصله زماني سرشماري عمومي نفوس و مسكن ضروري است

كاهش فاصله زماني سرشماري عمومي نفوس و مسكن ضروري است

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با تاكيدبر كاهش زمان سرشماري عمومي نفوس و مسكن در كشور كه هم اكنون 10 سال است، گفت: بايد يك دوره زماني مناسب براي سرشماري باتوجه به امكانات و سرعت تحولات ايجاد شود.

به گزارش خبرنگارمهر، فرهاد رهبردرمراسم بزرگداشت روز آماربا بيان اينكه عصر امروز بر دانايي و فناوري مبتني است تصريح كرد: برنامه چهارم توسعه به منظور پر اهميت جلوه دادن موضوع دانايي و دانامحوري فصلي رابه آن اختصاص داده است.

وي با اشاره به تحولات تاريخي ابزار قدرت در دنيا گفت : مهمترين ابزار قدرت دردنيا، ابتدا زور و خشونت بود كه با پيشرفت دنيا به ثروت تبديل شد و هرزمان كه هريك از اين ابزارها در دست قدرتمندان جهان قرار مي گرفت رهبري جهان را در دست مي گرفتند.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشوربا بيان اينكه امروز اين ابزارها تبديل به دانايي و دانامحوري شده است افزود: پيشگامي در رهبري جهان با كشوري است كه مجهز به اين ابزارها باشد.

وي با بيان اينكه دانايي ويژگي هاي ثروت وزور را چند برابر مي كند اظهارداشت :براي اينكه ايران بتواند نقش خود را در اين نقطه عطف تاريخي ايفا كند بايد مجهز به ابزار قدرت يعني دانايي باشد.

رهبربا اشاره به ابعاد گوناگون دانايي گفت : ايران در موضوع انرژي هسته اي به اين دانش و دانايي دست يافت و اين دانش و دانايي ثروت و زورايران را چند برابر كرد كه به كسي نيزآن را به راحتي از ايران نمي تواند بگيرد و با اين دانايي دنيا را وادار به كاري كرديم كه مايل به آن نيست .   

وي توسعه يافتگي كشورها را مستلزم داشتن فناوري و دانايي دانست و تصريح كرد: اصلي ترين عامل ايجاد ارزش در اقتصاد نوين فناوري و دانايي است.

به گفته رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، كشورهاي در حال توسعه ، چاره اي جز تقويت بنيان هاي دانايي خود ندارند و براي تقويت اين بنيان ها بايد مسيري براي توليد و مبادله اطلاعات و دانش بازكنند.

وي تاكيد كرد: كشورهاي در حال توسعه براي دستيابي به توسعه پايدار، بايد مديريت درست زمان و منابع داشته باشند كه آن نيز مستلزم داشتن برنامه است.

رهبر با بيان اينكه داشتن برنامه صحيح نيازمند داشتن تصوير مناسب از واقعيات موجود جامعه است افزود: اين تصويربدون وجود اطلاعات صحيح آماري حاصل نمي شود.

وي خشت اول توسعه يافتگي كشور را آمار دانست و افزود: تمام ابزارهاي قدرت در همين خشت اول نهفته است و اين آمارها براي  برنامه ريزان و تصميم سازان از اهميت برخورداراست .

وي مولفه هاي سنجش كارآيي مركز آمار ايران به عنوان يك سازمان توليد كننده آمار را تشخيص مناسب نيازهاي آماري كشور، توليد به هنگام آمارها و كيفيت داده ها عنوان كرد.

رهبر بر بازنگري زمان توليد آمارها و كاهش اين زمان كه هم اكنون 10 سال است تاكيد كرد و افزود: بايد يك دوره زماني مناسب باتوجه به امكانات و سرعت تحولات براي كشور ايجاد شود. 

وي انجام سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 85 را يك كار ملي دانست و افزود: اين كارملي نياز به عزم ملي دارد زيرا نتايج اين سرشماري دست مايه اي براي ساختن آينده كشور خواهد بود.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورادامه داد: هر اطلاعي كه مردم در اين سرشماري به ماموران آمارگير بدهند مبناي شناخت استعدادها ، امكانات، كمبودها و برنامه ريزي ها محسوب مي شود.وي همچنين برتقويت فرهنگ استفاده از اطلاعات آماري در كشوربراي استفاده آنها در تصميم گيري ها تاكيد كرد.        

کد مطلب 397671

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