به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در خطبه‌های این هفته نمازجمعه قم که در مصلی قدس برکزار شد، با اشاره به اهمیت انتخابات ۲۹ اردیبهشت‌ماه اظهار داشت: مسئولین باید مراقب باشند تا انتخابات بر اساس قانون صورت گیرد و تسهیلات برای حضور حداکثری مردم در عرصه انتخابات فراهم شود.

وی افزود: برقراری امنیت در قبل، حین و بعد از انتخابات باید در دستور کار باشد و رهبر معظم انقلاب نیز تأکید کردند اگر کسانی بخواهند در امنیت کشور اخلال ایجاد کنند سیلی محکمی خواهند خورد.

وعده‌های بی‌اساس نباید داده شود

عضو هیئت رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان داشت: نامزدهای انتخابات باید در حدود اختیارات وعده دهند و وعده‌های بی‌اساس نباید داده شود و همچنین نامزدها نباید دست به تخریب یکدیگر بزنند.

وی در ادامه تأکید کرد: در مناظره آخر استفاده از واژگان و تعابیر و مسائلی که مطرح می‌شود باید به بهترین نحو ممکن باشد.

آیت الله حسینی بوشهری با بیان اینکه حمایت از اقشار مستضعف باید اولویت اول دولت آینده باشد، افزود: اشتغال، خروج از رکود و تولید ملی باید دغدغه اصلی مسئولان کشور باشند و با کار جهادی و انقلابی باید مشکلات را از پیش پای مردم برداشت.

انتقاد از امضای سند ۲۰۳۰ یونسکو

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به امضای سند ۲۰۳۰ یونسکو گفت: مسئولان آن را امضا و در خاموش آن را اجرایی کردند و اگر مجلس و شورای انقلاب فرهنگی نظارت خود را به درستی انجام می‌دادند، معظم انقلاب به این موضوع ورود پیدا نمی‌کردند.

امام جمعه قم افزود: تخریب خانواده در سند ۲۰۳۰ و بحث کم رنگ شدن اخلاق و تربیت وجود دارد که کشورهای اجرا کننده باید گزارش کار خود از وضعیت معلمان و دانش‌آموزان را به یونسکو ارسال کنند که مسئولان باید پیگیر این موضوع باشند و اجازه ندهند که در این زمینه سوء استفاده شود.

وی با انتقاد از اتفاق رخ داده در یکی از مدارس قم، اظهار داشت: چرا باید در مدرسه اتفاقی بیافتد که ما را نگران کند.

حسینی بوشهری ادامه داد: آموزش و پرورش در مسائل دینی باید دغدغه مندانه نظارت داشته باشد و نباید خاطر مومنان با برخی از مسائل رخ داده نگران شود.