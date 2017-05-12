کاپیتان تیم والیبال جوانان: موفقیت در بازیهای اسلامی را می خواهیم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، تیم والیبال جوانان ایران نخستین دیدار خود در بازی های کشورهای اسلامی را با پیروزی برابر عربستان به پایان رساند.

رسول آقچه‌لی، کاپیتان تیم والیبال جوانان در پایان این بازی گفت: بازی خوبی بود و موفق شدیم تا گام نخست را مقتدرانه برداریم. مهمترین نکته برای تیم ما در این بازی آشنایی با سالن برگزاری و جو سالن بود چرا که ما در تهران در سالن کوچک تمرین کرده بودیم و با چنین سالنی آشنایی نداشتیم.

وی با اشاره به دو دیدار تدارکاتی تیمش قبل از آغاز مسابقات ادامه داد: این دو بازی بدون حضور تماشاگر و موزیک و عوامل بود و تنها به ما برای آشنایی با سالن کمک کرد.

آقچه‌لی با بیان اینکه عربستان تیم بدی نبود، خاطرنشان کرد: گفت: البته شناختی از این تیم نداشتیم و همین کار ما را سخت کرده بود. در کل همیشه در چنین رویدادهایی بازی اول سخت است خداروشکر که توانستیم حریف را با نتیجه خوب شکست دهیم.

کاپیتان تیم جوانان در پایان گفت: امیدوارم که در ادامه بهتر شویم و بازی‌های به مراتب بهتری را ارائه دهیم. هنوز بازی تیم‌های دیگر را ندیده‌ایم اما برنامه ما موفقیت در این بازی‌هاست.