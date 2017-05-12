انتخابات آبروی ملی مااست/ آمریکا جرأت جسارت به اقتدار ما را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مصری در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمانشاه با تبریک میلاد حضرت مهدی عج الله تعالی فرجه الشریف اظهار داشت: منتظر مهدی عج الله تعالی فرجه الشریف که مصلح جهان است خود باید صالح باشد. نود هزار نفر برای امام حسین علیه السلام نامه نوشتند و ایشان را دعوت کردند که در نهایت ۷۲ نفر در صحرای کربلا باقیماند و این هشداری است که اگر امروز جار بزنند مهدی موعود عج الله تعالی فرجه الشریف قیام کرد چند نفر خواهند ماند و در رکاب امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف قیام می‌کند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در ادامه مهمترین مسئله امروز کشور را انتخابات ریاست جمهوری دانست و افزود: عزت و اقتدار ملی در صحنه حضور در انتخابات تجلی پیدا می‌کند و انتخابات آبروی ملی ما است.

مصری انتخابات را اقتدار ملی و یکی از دو ستون مردم سالاری انقلاب شکوهمند اسلامی ایران دانست و افزود: حضور میلیونی مردم در انتخابات بسیار مهم است و یقینا در طول تاریخ انقلاب حضور گسترده و مقتدرانه مردم بزرگترین برنامه ریزی ها و توطئه‌های دشمن را قبل از اینکه به اجرا برسد، نقش بر آب کرده است.

وی بیان کرد: پیام انتخابات ایران، برنامه های پرهزینه و پرمطالبه دشمن را نقش بر آب کرده، استکبار بدنبال روزنه و گشایشی برای خود و بدنبال ایجاد فضایی برای پیاده کردن نقشه های خود است اما تا حالا ذره ای خدشه در عزم و اراده مردم نتوانسته ایجاد کند.

مصری با بیان اینکه پیوند امت با رهبری و نگاه پرنفوذ رهبری نقشه های دشمن را نقش بر آب می‌کند، گفت: حضور انقلابی مردم در انتخابات جمعه آینده نقشه های دشمن را نقش بر آب خواهد کرد.

وی در ادامه با بیان ویژگی‌های رئیس جمهور از دیدگاه مقام معظم رهبری اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در طلیعه امسال در مورد انتخابات فرمایشاتی داشتند و اشاره به مدیر جهادی، خستگی ناپذیر، همت جهادی نمودند فردی که از قهر استکبار و دشمن دلش خالی نشود و شجاع و نترس باشد.

مصری اتکا به قدرت مردم را از دیگر ویژگی های رئیس جمهور اصلح دانست و افزود: اگر کسی به اقتدار ملت ایران آگاه باشد خارجی نمی تواند کاری کند قدرت مردم ایران از تمام قدرت‌های دنیا بالاتر است و قدرت خداوند بالای همه قدرت‌هاست.

وی گفت: امام به مردم معتقد بود و فرمود من به پشتوانه این مردم توی دهن دولت میزنم؛ و لذا مومن و با تقوا بودن و متوکل به خدا بودن از ویژگیهای رئیس جمهور باید باشد.

مصری در ادامه افزود: رئیس جمهور باید ساده زیست باشد و از اشرافیگیری دوری کند و متصل به منابع ثروت و قدرت نباشد. مقام معظم رهبری ۱۹ بار فرمودند که رئیس جمهور باید استکبارستیز باشد و فکر او دوستی با دشمن در قالب تعامل و... نباشد. رئیس جمهور باید در برابر فشارهای دشمن مقاوم باشد.

وی افزود:آمریکا هر از گاهی تهدید می کند یک بار با گزینه نظامی و... امام فرمود که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند، و باید بدانیم که آمریکا نمی تواند چنین جسارتی به ایران داشته باشد، ایران نه افغانستان است و نه لیبی. اقتدار و قدرت نظامی ما اجازه چنین جسارتی به آمریکا را نمی دهد و ما تمام پایگاه های آنها را زیر فشار موشک خود قرار می دهیم.

مصری گفت: رئیس جمهور باید کارآمد و خستگی ناپذیر باشد و همت متعالی داشته باشد و نیاز و درد مردم را احساس کند. جوان تحصیل کرده از بیکاری افسردگی پیدا کرده و این درد بر طرف می شود اگر اقتصاد مقاومتی نسخه شفا بخش اشتغال باشد و رئیس جمهور اهل اجرای عدالت باشد و با مردم صمیمی باشد.

وی با اشاره به معضل قاچاق در کشور بیان کرد: رئیس جمهور باید پایبند به اقتصاد مقاومتی باشد و نگاه او به بیرون از مرزها نباشد، ما ملت فقیری نیستیم رئیس جمهور باید در برابر زیاده خواهی استکبار بایستد.

مصری با بیان اینکه نباید در امر انتخابات به مسائل قومی و مذهبی دامن زد، گفت: پرچم اسلام باعث وحدت کشور است و نیروی انسانی با غیرت و قدرت نفوذ منطقه ای داریم و امنیت ما بالاترین امنیت خاورمیانه است و ما اعتماد مردم به انقلاب و ثروت های عظیم ما نفت و گاز و معادن و قدرت نظامی داریم و امروز باید اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم و جلوی کالای قاچاق را بگیریم و داخل را فعال کنیم.

این نماینده مجلس بیان کرد: جمعه هفته آینده همه باید با اقتدار در انتخابات شرکت کنیم.