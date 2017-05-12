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۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۵:۳۹

قالیباف در جمع خبرنگاران:

اعلام دارایی نامزدها با منافع ۴ درصدی ها در تضاد بوده است

اعلام دارایی نامزدها با منافع ۴ درصدی ها در تضاد بوده است

کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: در مناظره دوم پیشنهاد دادیم که افراد دارایی های خود را اعلام کنند؛ این مساله با منافع آن ۴ درصدی ها در تضاد است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دقایقی پیش با حضور در معاونت سیمای رسانه ملی جهت شرکت در مناظره سوم در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هر ۳ مناظره اهمیت دارد؛ در مناظره دوم پیشنهاد دادیم که افراد، دارایی های خود را اعلام کنند که البته در طول هفته هزینه آن را هم دادیم.

وی افزود: بسیاری از افراد کابینه به این مساله پرداختند در حالیکه من نگفتم وزرا دارایی شان را اعلام کنند بلکه منظور من نامزدها بودند.  

قالیباف تصریح کرد: حتما این مساله با منافع آن ۴ درصدی ها در تضاد است چراکه این ها می خواهند بدون هیچ تحرکی، بیشترین منفعت را ببرند.

وی با بیان اینکه مهم ترین چالش ما، بحران اقتصادی است گفت: امیدوارم به بحران اقتصادی بپردازیم و کسی به جاده خاکی و حاشیه نرود.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در ادامه درباره مساله شایسته سالاری در دولتش گفت: شایسته سالاری مبنای کار ما خواهد بود؛ البته کابینه آینده باید باتجربه و جوان باشد.

کد مطلب 3976722

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