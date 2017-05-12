۲۱۳ هزار نفر در شهرستان رفسنجان واجد شرایط رای دادن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری پیش از خطبههای نمازجمعه امروز با تبریک میلاد حضرت ولی عصر (عج) اظهار کرد: حکومت امام زمان (عج) حکومت جهانی است و همه جهان تحت سلطه حکومت مهدوی قرار میگیرند و جز دین خداوند دینی بر روی زمین نخواهد ماند.
وی با بیان اینکه در حکومت مهدوی عدالت برقرار میشود و همه مردم در سراسر جهان از حقوق مساوی برخوردار خواهند شد، افزود: این حکومت همه جای جهان توسعه پیدا میکند، تفکر انسانها رشد پیدا میکند و مردم خردمند و خردورز هستند و به عقل و فکر خود مراجعه میکنند و آرامش و نشاط در جامعه جاری خواهد شد.
ملانوری بیان کرد: در حکومتهای مختلف دنیا، همه برای تاختن بر کشورهای ضعیفتر میجنگند، کشورهایی که قدرت بیشتری دارند بر کشورهایی ازجمله لیبی مسلط میشوند تا منابع آنها را به غارت خود ببرند.
فرماندار رفسنجان تصریح کرد: فلسفه وجودی و هدف اصلی شکل گیری انقلاب اسلامی ایران ایجاد حکومتی برگرفته از آیین و مکتب اسلام و مهدوی بود و امامخمینی(ره) فرمودند «ما میخواهیم انقلابمان به تمام نقاط جهان صادر شود» و این بدین معنا بود که فضا برای ظهور حضرت ولیعصر (عج) آماده شود. امروز ما شاهدیم که خیلی از ملل از انقلاب ما الهام و درس گرفتند و روحیه ایثارگری و شهادتطلبی از انقلاب ما شکل گرفته است.
وی ابراز داشت: امروز به برکت روح بلند امام (ره) و شهدا و ولایتفقیه جمهوری اسلامی ایران برپایه دین بنا شده و سمت و سوی نظام و انقلاب به سمت توسعه و عمران و آبادانی است.
ملانوری به پیشرفتهای نظام در سالهای گذشته اشاره و با بیان این نکته که امروز تسلط ما در بسیاری از علوم و فنون به جهان ثابت و قدرت نظام به گونه ای شده که هیچ دشمنی جرأت تعرض به خاک کشور را ندارد، یادآور شد: امروز مردم امکان بهرهمندی از خدمات نظام را دارند و این نشان از حرکت کشور به سمت و سوی عدالتمحوری است.
رئیس ستاد انتخابات شهرستان رفسنجان در ادامه به دو انتخابات مهم ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۲۹ اردیبهشت ماه اشاره و تصریح کرد: انتخابات برای نظام، مردم و رهبری مهم و سرنوشتساز و از شعارهای اصلی انقلاب بوده است. حکومت مردمسالاری دینی در نتیجه دموکراسی و انتخابات است، انتخابات برای تحقق شعار اصلی نظام مهم است.
ملانوری عنوان کرد: اولین و مهمترین نکته مهم انتخابات لبیکگفتن به دعوت ولی امر مسلمین حضرت آیتالله العظمی خامنهای است، مردم ما پشت سر امام راحل (ره) پذیرفتند که کشورما رهبر و ولی میخواهد و امروز پشت رهبری ایستادند و به فرامین آن معظمله گوش فرامیدهند.
وی با بیان اینکه همه قدرتهای دنیا باید ببینند مردم پشت سر رهبرشان هستند، ادامه داد: دومین نکته مهم انتخابات حمایت و پشتیبانی از ارزشهای انقلاب است. مردم باید با حضور حداکثری و وضو و نیت قربتالیالله پای صندوق رای حاضر شوند.
فرماندار رفسنجان انتخاب اصلح را حائز اهمیت دانست و گفت: مردم باید در هر دو انتخابات در انتخاب اصلح دقت کنند، رئیسجمهور مدیر اجرایی کشور و مجری قانون اساسی است که در انتخاب او باید دقت کنیم.
ملانوری ابراز داشت: کسی اصلح است که باتقوا، انقلابی، پیرو خط امام ورهبری باشد و ارزشهای مملکت، خون شهدا و مردم برای او مهم بوده و با تخصص و اهل فن باشد ودروننگر باشد و به دنبال حفظ کرامت مردم باشد.
وی ادامه داد: حلقه اتصال مردم و دولت و نظام و حکومت شوراهای اسلامی هستند که باید انسان های متخصص، کاربلد باشند و دنبال منافع عمومی باشند.
فرماندار رفسنجان با تأکید بر اینکه داوطلبان، احزاب و طرفداران کاندیداها دقت کنند انتخابات محل تاخت و تاز نیست، تصریح کرد: انتخابات بهار سیاسی احزاب است و باید کاندیداها از بداخلاقیها و هتک حرمتها بپرهیزند و برنامههای خود را ارائه دهند و در این رابطه با بداخلاقیهای انتخاباتی به شدت برخورد میکنیم.
رئیس ستاد انتخابات شهرستان رفسنجان با بیان اینکه ۱۹۷ شعبه اخذ رای در شهرستان پیش بینی شده است، گفت: در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه امسال، حدود ۲۱۳ هزار نفر در شهرستان رفسنجان واجد شرایط رای دادن هستند.
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