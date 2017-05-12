نامزدها کشور را در جایگاه متهم قرار ندهند/پرهیز از بیان وعده کاذب

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدحسن عاملی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه اردبیل اضافه کرد: در عرصه جهانی ما باید همیشه مدعی باشیم. آن زمان میمیریم که در جایگاه متهم قرار بگیریم و منفعل شویم.

وی در تبیین اوصاف رئیس جمهور آرمانی، بر لزوم دقت در دادن وعده و عدم ایجاد توقع بیجا در جامعه تاکید کرد و بویژه در بحث وعده های اقتصادی افزود: آینده اقتصادی کشور احتیاج به تلاش های سیاسی بسیار مضاعفی دارد و به سادگی قابل حل نیست.

خطیب جمعه اردبیل با بیان اینکه اولا امکان انتقال پول وجود ندارد و آمریکا ایران را از معاملات دلاری منع کرده است، تصریح کرد: مجلس نمایندگان آمریکا طرح ممنوعیت پرداخت پول نقد به دولت ایران را بدون اطلاع کنگره با ۲۵۴ رای موافق و ۱۶۳ رای مخالف تصویب کرده است.

وی ادامه داد: براین اساس امکان سرمایه گذاری خارجی هم نیست و همه از عقوبت آمریکا می ترسند. امکان همکاری بانک های خارجی هم وجود ندارد، چراکه بعد از جریمه شدن چند بانک توسط آمریکا همه خود را کنار کشیده اند.

عاملی با اشاره به تعهدات بسیار سنگین دولت در چند ماه اخیر یادآور شد: بنابراین هر دولتی انتخاب شود گرفتاری های فراوان دارد و احتمالا دولت منتخب اگر توان اجرای اقتصاد مقاومتی را نداشته باشد شعار -نمی گذارند- را تکرار خواهد کرد.

وی شرط دوم برای رئیس جمهور آرمانی را تبلیغات آرمانی دانست و بیان داشت: نباید نامزدها براین تاکید کنند که هدف وسیله را توجیه می کند.

به گفته عاملی فعال کردن گسل های قومی و مذهبی، روشن کردن چراغ سبز برای اباحی گری، دادن شعارهای پوپولیستی، طرح شعارهای شاد دینی و سیاسی، ایجاد دعوا و اختلافات جدید بین نیروهای سیاسی، زیرپا گذاشتن منافع ملی و خطوط قرمز نظام و استخدام عواطف از راه های نامشروع در شان کاندیدای ملت بزرگ ایران و تاریخ کهن و تمدن ما نیست و اگر کسی با این شعارها پیروز شود، طبق فرمایش امیرالمؤمنین او مغلوب است نه غالب.

وی با تاکید بر اینکه انتخابات مسابقه خدمت است نه مسابقه قدرت و همین مسأله هم سبک تبلیغ را مشخص می کند و هم فرد اصلح را، متذکر شد: انتخابات برای اعتلاء و اقتدار و بالابردن توان کشور و تزریق خون جدید به کشور است نه بالعکس و اعتلاء فقط با شعارهای انقلاب است و باز همین مساله هم سبک تبلیغ و هم فرد اصلح را مشخص می کند.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری افزود: سومین وصف رئیس جمهور آرمانی این است که شجاع و نترس باشد و در برابر دشمن مرعوب نشود. در برابر دشمن اظهار ضعف نکند و در برابر آن رجز بخواند نه روضه. رئیس جمهور، نماد هیبت و صلابت ملت است. ذره ای انفعال از طرف رئیس جمهور، کشور را بر باد می دهد.

وی با بیان اینکه حضرت امام و مقام معظم رهبری در طول تاریخ حتی یک بار در برابر دشمن اظهار ضعف نکردند، یادآور شد: هرگونه اظهار ضعف در زمان ما، سایه جنگ و تحریم را بالا سر ما قرار می دهد.

عاملی اضافه کرد: جنگ تحمیلی زمانی اتفاق افتاد که دشمن در ما احساس ضعف کرد. جنگ زمانی اتفاق می افتد که ما در تبلیغات خود حرفی بزنیم که دشمنان غدار این ملت ذوق زده شوند و حرفی بزنیم که موجب امیدواری دشمنان قسم خورده شود.

وی با بیان اینکه اقتدار نظامی ما برای بازدارندگی است نه برای جنگ، تاکید کرد: همچنان که خداوند فرموده "واعدوا لهم ما استطعتم من قوه" و بازدارندگی زمانی اتفاق می افتد که دشمن بداند ما چه قدرتی داریم. قدرت نظامی برای کتمان نیست و زرادخانه های ما باید چشم دشمنان ما را خیره کند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به نقش ائمه جمعه در افزایش آگاهی و بصیرت مردمی و عدم وابستگی آنها به جناح ها و گروه های سیاسی گفت: ائمه جمعه زبان گویای ملت هستند. آنها همیشه در اردوگاه مردم و در اختیار مصالح کلان کشور هستند و هیچ وقت خود را ابزار جناح های سیاسی نمی کنند.

وی بیان داشت: ائمه جمعه در هر دولت عیبی ببینند بیان می کنند و روحانی درباری نمی شوند. آنها به جایگاه امامت جمعه و به لباس مقدس مقدس و نقش خطیر و تاریخی روحانیت خیانت نمی کنند. مستقل بوده اند و مستقل خواهند ماند.

عاملی در همین خصوص تاکید کرد که بنده به تبعیت از مقام معظم رهبری از جناح خاصی طرفداری و حمایت خاصی ندارم و کار ائمه جمعه فقط تبیین معیارهای اصلح است.

وی ادامه داد: اخیرا دوستانی از دو جناح از سر حسن ظن اسم ما یا عکس ما را در تبلیغات خود استفاده کرده اند که باید اعلام کنم بنده در تصمیم مردم دخالتی ندارم.