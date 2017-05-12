نامزدها بگویند چه ارتباطی با مسائل اقتصادی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دقایقی پیش با حضور در معاونت سیمای رسانه ملی در جمع خبرنگاران با اشاره به مناظره سوم اظهار کرد: این مناظره به دلیل اینکه آخرین مناظره است و مسائل اقتصادی در آن مطرح می شود، اهمیت دارد.

وی افزود: نامزدها در زمینه مسائل اقتصادی باید به سوابق خود اشاره کنند و بگویند چه ارتباطی با مسائل اقتصادی داشته اند و چگونه می خواهند در این حوزه تحول ایجاد کنند.

روحانی تصریح کرد: همچنین بگویند اگر وعده ای می دهند، منبع آن چیست؛ از حقوق چه کسی می زنند و چگونه تورم ایجاد می شود. اگر مسائل به طور شفاف مطرح شود، مناظره مفیدی خواهد بود.