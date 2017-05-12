مشارکت حداکثری در انتخابات نظام را در مقابل دشمنان بیمه می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سید احسن حسینی در خطبه های نماز جمعه امروز سنندج که با حضور نمازگزاران در مسجد جامع این شهر اقامه شد، بیان کرد: اصل مهم در راستای برگزاری یک انتخابات حضور و مشارکت حداکثری مردم در صحنه است و به همین دلیل همه ما باید در راستای حضور پرشور مردم در این عرصه تلاش داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه باید در انتخابات پیشرو زمینه حضور پرشکوه و حداکثری مردم را در صحنه فراهم کرد، اظهار داشت: حضور و مشارکت حداکثری در انتخابات موجب استحکام پایه‌های امنیت و قدرت‌بخشی بیشتر به نظام اسلامی در سطح ملی و بین المللی می شود.

امام جمعه موقت سنندج با اشاره به اهمیت حفاظت از آرا مردم در سراسر کشور به عنوان یک اولویت اصلی، بیان کرد: هر کس در این روز پای صندوق‌های رای حضور پیدا نکند به نوعی حق‌الناس را ضایع کرده است و لازم است که حضور همگان را در این عرصه بسیار مهم و حیاتی شاهد باشیم.

وی انتخاب افراد اصلح که دارای دین، ایمان، اهل جماعت و پایبند به ارزش‌های دینی و اسلامی و پاسخگو به مردم را ضروری دانست و عنوان کرد: مردم باید با بصیرت و شناخت کامل ضمن حضور پرشور در انتخابات بستر انتخاب اصلح‌ترین افراد را فراهم سازند.

ماموستا حسینی ضمن دعوت از عموم مردم سنندج برای شرکت در انتخابات گفت: قطعا مردم این شهر نیز مانند سایر مردم کشور با عشق و علاقه برای تامین بیشتر امنیت و استحکام نظام در روز جمعه پای صندوق‌های رای حضور پیدا خواهند کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت رسیدگی به مشکلات مردم در جامعه، عنوان کرد: رسیدگی به نیازهای مردم و ارتباط داشتن با آنها یکی از اولویت های اصلی است و به همین دلیل خداوند متعال نیز در آموزه های دینی مدیران و مسئولان را به این اصل بسیار مهم توجه داده است.

امام جمعه موقت سنندج با بیان اینکه هر کس رضای خداوند را جلب کند سربلند دنیا و قیامت است، ادامه داد: بسیاری از امامان و ائمه اطهار در دل شب برای رفع مشکلات نیازمندان در دل شب به دم در مسکینان می‌رفتند و به آنان کمک می‌کرد.

وی عنوان کرد: قدم دوم که موجب رضایتمندی خداوند می شود، انجام صله رحم است انسان باید حق بستگان را بجا آورد و به آنان رحم کند چون هرکس به مردم رحم نکند و صله رحم را به جا نیاورد در روز قیامت مورد رحمت خداوند قرار نمی‌گیرد.

ماموستا حسینی با اشاره به آثار و برکات انجام صله رحم، افزود: کسانی که به انجام صله رحم و ادای حق بستگان اهتمام دارند در میان اسامی دوستداران حق نامشان ثبت می‌شود و مورد رحمت خداوند قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه کسانی که با قدم، قلم و حرکت خود در مسیر کمک به مردم گام بر می‌دارند در دایره دوستداران خدا قرار می‌گیرند، اضافه کرد: کسانی که از گناهی که انجام داده توبه می‌کنند و دوباره به گناه عودت پیدا نمی‌کنند خداوند آنان را دوست دارد و سعادتمند دنیا و قیامت می‌شوند.

امام جمعه موقت سنندج از شب نیمه شعبان یا برات نیز به عنوان یکی از روزهای عظیم نام برد و یادآور شد: شعبان دروازه رمضان است و باید در چنین ماهی همه خود را برای استقبال از ماه رمضان آماده کند.

وی با اشاره به منزلت و شان ماه شعبان در بین اهل سنت، عنوان کرد: نزد برادران اهل سنت نیمه شعبان شب برات است که شبی بسیار مبارک و میلاد امام مهدی(ع) از دیدگاه اهل تشیع است و به همین دلیل مراسم های ویژه ای نیز در این ایام از سوی اهل سنت برگزار شده و این ایامی گرامی داشته می شود.

ماموستا حسینی در پایان سخنان خود در خطبه های امروز نماز جمعه سنندج بر ترویج آموزه های دینی در جامعه تاکید کرد و گفت: علما و روحانیون باید مردم را برای حضور در فعالیت ها و برنامه های دینی و مذهبی سوق دهند.