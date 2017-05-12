به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد نقی لطفی امروز در خطبه های نماز جمعه تقوا، تهذیب نفس ، آراستگی به صفات نیکو و پسندیده، امر به معروف و نهی از منکر و آمادگی برای دفاع از اسلام را از ویژگی های منتظر واقعی عنوان کرد.

خطیب نماز جمعه ایلام در بخش دیگری از خطبه ها از نامزدهای انتخابات خواست برای جلب آراء مردم به هر روشی متوسل نشوند بلکه اولویتشان حفظ امنیت و آرامش کشور باشد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام همچنین تاکید کرد: نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در تبلیغات حساسیت های نظام را در نظر بگیرند ومطالبی خلاف امنیت کشور عنوان نکنند.

حجت الاسلام والمسلمین لطفی افزود: تخریب رقیب،دروغ پراکنی ، فضاهای کاذب درست کردن و چراغ سبز به دشمن نشان دادن از مواردیست که نامزدها باید در عرصه تبلیغات از آن بپرهیزند.

خطیب نماز جمعه ایلام همچنین با بیان اینکه رسانه ملی با برنامه های خوب و متنوع از نازمدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی و رعایت عدالت فرصت در اختیار نامزدها قرار داده است گفت: مردم می توانند با دقت این برنامه ها را پیگیری کرده و به فرد مورد نظر خود رای بدهند.

وی بابیان اینکه از شعارهای اخیر نامزد اصلاح‌طلبان بوی فتنه و آتش از آن به مشام می‌رسد، گفت: خودکامگی برای جلب رأی، رقیب هراسی، احساساتی کردن جوانان و طرفداران و به جان هم انداختن توده‌های مردم، هزینه کردن از سرمایه اجتماعی کشور برای پیشبرد منابع فردی و جناحی گناهی بزرگ بخشودنی است که سران فتنه ۸۸ مرتکب شدند امروز منفورترین افراد در جامعه اسلامی هستند.

حجت الاسلام والمسلمین لطفی، با اشاره به اینکه اگر امام راحل بودند و یا مدارا و حلم رهبری نبود، شما چنین بی‌پروا و گستاخانه بر روی نظام تیغ نمی‌کشید، ابراز کرد: شهرهای موشکی، ضامن امنیت کشور و نشانه گرفتن حیفا و تلاویو هدف اصلی و نابودی اسرائیل یک آرمان مقدس است.

امام‌جمعه ایلام، با تأکید بر اینکه شعار مرگ بر اسرائیل بر روی موشک شعار راهبردی و تحقق آرمان امام راحل و انقلاب اسلامی است، افزود: اصولاً محو اسرائیل جزء سیاست‌های مهم و راهبردی امام راحل، رهبری و ملت بزرگ ایران اسلامی است.

خطیب نماز جمعه ایلام، یادآور شد: چرا برخی از نامزدها، پس از یاس از پیروزی درصحنه انتخابات، به مؤلفه‌های اقتدار و استحکام نظام حمله می‌کنند، چرا با طرح شعار اعدام‌های خیابانی دستگاه قضایی کشور را متهم اعدام‌های بدون محاکمه متهم می‌کنند.