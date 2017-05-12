ملک زاده به نشان طلا دست یافت/جوانان ایران سوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه با حضور ۱۵۶ جودوکار از ۱۰ کشور افغانستان، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، عرستان، تاجیکستان، امارات، ایران و جودوکاران میزبان در شهر چرچیک آغاز شد که تیم اعزامی کشورمان با کسب دو مدال طلا و یک برنز عنوان سوم این دوره از رقابتها را بعد از ازبکستان و تاجیکستان کسب کرد.

در رقابتهای امروز حمیدرضا ملک زاده در وزن ۱۰۰+ کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا شد. وی دور نخست استراحت داشد و سپس با برتری «پلاتیولوف» از آمریکا راهی مرحله نیمه نهایی شد و در این مرحله نیز «کاچکروف» از کشور میزبان را شکست داد و در دیدار نهایی هم برابر «یوسوپوف» دیگر جودوکار ازبکستان روی سکوی نخست ایستاد.

در این وزن فرزین شاهباز با برتری مقابل «مسعودلیف» و «تریف» از کشور میزبان راهی نیمه نهایی شد و در ادامه با دو شکست برابر ازبکستان و آمریکا به عنوان پنجمی دست پیدا کرد.

در وزن ۱۰۰- کیلوگرم علی پرهیزگاری دور نخست «نورمامینف» جودوکار کشور میزبان را از پیش رو برداشت و سپس با برتری مقابل «باغداساروف» دیگر جودوکار ازبک را شکست داد و به نیمه نهایی راه یافت. پرهیزگاری در این مرحله نتیجه را «یورکلوف» بازهم از ازبکستان واگذار کرد، وی در دیدار رده بندی با برتری مقابل «جمشید آماندالتوف» ازبکی به نشان برنز دست پیدا کرد.

در وزن ۸۱- کیلوگرم جواد مرادی و در وزن ۹۰- کیلوگرم قاسم باغچقی دیگر جودوکاران کشورمان در روز دوم این رقابتها بودند که با شکست برابر رقبای خود از دو مسابقات خارج شدند.

در پایان این دوره از رقابتها ازبکستان که بیشترین شرکت کننده را در این رقابتها داشت با ۹ طلا، ۹ نقره و ۱۳ برنز در مجموع دختران و پسران عنوان نخست را کسب کرد. تاجیکستان با دو طلا، یک نقره و دو برنز در مکان دوم ایستاد و تیم کشورمان با دو طلای سهیل جمال آبادی و حمیدرضا ملک زاده و تک برنز علی پرهیزگاری در مکان سوم ایستاد.