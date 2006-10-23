به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رويترز، عربستان كه هفته پيش از تصميم اوپك براي كاهش توليد حمايت كرده بود به مشتريان عمده اش در ژاپن، چين، و كره جنوبي اعلام كرد كه صادرات نفت خام خود را از اول نوامبر 280 هزار بشكه در روز معادل 8 درصد كاهش خواهد داد.

عربستان طي يك و نيم سال اخير به طور كامل و بر اساس قراردادها به پالايشگاه هاي آسيايي نفت خام عرضه كرده است و كاهش 8 درصدي فوق نخستين نشانه از كاهش توليد اوپك پس از دو سال محسوب مي شود.

بر اساس اين گزارش، عربستان قرار است 32 درصد كاهش 1.2 ميليون بشكه اي اوپك را برعهده داشته باشد كه حدود 380 هزار بشكه در روز از كل نفت توليدي اين كشور را شامل مي شود.

كاهش 1.2 ميليون بشكه در روز اوپك كه جمعه گذشته در نشست اضطراري اين سازمان در قطر تصويب شد، بالاترين ميزان كاهش توليد اوپك از ژانويه سال 2002 محسوب مي شود و برخي وزراي نفت كشورهاي عضو از كاهش 500 هزار بشكه ديگر از سقف توليد اوپك در اجلاس آتي آن در ماه دسامبر خبر داده اند.

با وجود اعلام تصميم اوپك براي كاهش 1.2 ميليون بشكه اي سقف توليد، عدم وحدت رويه ميان اعضاي اين سازمان موجب تاثير اندك كاهش توليد اوپك بر قيمت نفت شده است.