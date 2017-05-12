کاراته کاهای ایران رقبای خود را شناختند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، در رقابتهای کاراته این دوره از بازیها ۱۴۱ کاراته کا از ۲۹ کشور به مدت دو روز به رقابت خواهند پرداخت. در اولین روز این رقابتها فردا شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه پیکارهای اوزان ۵۰-، ۵۵- و ۶۱- کیلوگرم بانوان و ۶۰-، ۶۷- و ۷۵- کیلوگرم آقایان انجام خواهد شد

در وزن ۵۰- کیلوگرم زنان ۱۱ کاراته حضور دارند که نسرین دوستی دور نخست «سگاران» از مالزی دارنده برنز آسیا و سه برنز لیگ های جهانی را پیش رو دارد. وی در صورت برتری باید با «سوکوتاندل» از اندونزی پیکار می کند. «نورانا آلیوا» کاراته کای آذری حاضر در گروه دوستی، مدالهای برنز قهرمانی اروپا ۲۰۱۴ و نقره و برنز رقابتهای لیگ جهانی کاراته وان اتریش و آلمان را در کارنامه دارد.

در وزن ۵۵- کیلوگرم ۱۳ کاراته کا وزنکشی کرده اند که طراوت خاکسار ابتدا باید با «باکروا» از ازبکستان مبارزه کند و سپس به دیدار «کاریشنان» از مالزی خواهد رفت. نماینده مالزی مدال نقره جهان در سال ۲۰۱۴ و برنز آسیا در سال ۲۰۱۵ را در کارنامه دارد.

رزیتا علیپور در وزن ۶۱- کیلوگرم دور نخست باید با « سانا کوثر» از پاکستان مبارزه کند و سپس به دیدار «داوینه دیه» از اندونزی خواهد رفت. در این وزن ۱۱ کاراته کا ثبت نام کرده اند.

در بخش مردان نیز تیم کشورمان در روز نخست سه نماینده دارد. امیرمهدیزاده در وزن ۶۰- کیلوگرم در میان ۱۷ کاراته کا در بالای جدول دور نخست باید با «ملک سلما» از مصر پیکار کند و در صورت برتری به «عبدالوحیدی» از افغانستان خواهد رفت. مهمترین مبارزه نماینده کشورمان در نیمه نهایی برابر «صدرالدین سایماتوف» ازبکستانی خواهد بود. این کاراته کای ازبک در سه مرحله لیگ جهانی کاراته وان ۲۰۱۷ موفق به کسب ۳ مدالطلا شد و بهترین کاراته کای سبک وزن فعلی جهان است.

در وزن ۶۷- کیلوگرم سعید احمدی نماینده کشورمان در اولین دیدار باید با «عمر کمال اغلو» از ترکیه مبارزه کند و در صورت پیروزی به دیدار «موتاز دراغاما» از فلسطین خواهد رفت. دیدار با نماینده ترکیه که ۲ طلا و ۳ نقره اروپا را در کارنامه دارد مهمترین رقیب احمدی است که نماینده کشورمان در صورت برتری در مبارزه نخست کار سختی برای رسیدن به فینال در پیش نخواهد داشت.در این وزن ۱۳ کاراته کا حضور دارند.

علی اصغر آسیابری در وزن ۷۵- کیلوگرم در اولین دیدار خود باید با «عبدالقادر گوره» از جیبوتی پیکار کند. وی در صورت برتری به دیدار برنده ازبکستان و ترکمنستان خواهد رفد. مهمترین دیدار آسیابری تا پیش از فینال برابر «سعدی عباس» قهرمان پاکستانی آسیا است که از وزن ۶۷- کیلوگرم به این وزن آمده است.

رقابتهای کاراته به مدت دو روز برگزا خواهد شد و یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه مبارزات سایر اوزان برگزار می شود.