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۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۸:۰۴

امروز برگزار شد؛

تظاهرات ضد آمریکایی در صنعاء

تظاهرات ضد آمریکایی در صنعاء

صنعاء پایتخت یمن امروز شاهد تظاهرات گسترده ای علیه آمریکا و حمایت آن از تجاوز رژیم سعودی به یمن بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، شهروندان ساکن صنعاء پایتخت یمن امروز تظاهرات ضد آمریکایی برگزار کردند.

معترضان در این تظاهرات با سر دادن شعارهایی، خشم خود را نسبت به تجاوز آمریکایی- سعودی به یمن ابراز کردند.

عربستان همراه با چند کشور دیگر از ششم فروردین سال گذشته اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور به هدف بازگرداندن «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی یمن به قدرت کرد. این تجاوز نظامی تاکنون نتیجه ای جز کشتار بیش از ۱۲هزار یمنی و زخمی شدن ده ها هزار تن دیگر و همچنین آواره شدن میلیون ها یمنی و ویرانی زیرساخت های این کشور نداشته است.

کد مطلب 3976812

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