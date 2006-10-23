اعضاي ارشد كنگره خواستار بازنگري سياست بوش در عراق شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شين هوا، درحاليكه دموكراتها همچنان به درخواستهاي خود براي اتخاذ يك استراتژي جديد در عراق ادامه مي دهند ، برخي از قانونگذاران جمهوريخواه با پيوستن به همكاران دموكرات خود از دولت بوش خواستند كه سياستهاي خود درعراق را تغيير دهد.



سناتور "جوزف بايدن" از اعضاي ارشد و دموكرات كميته روابط خارجي سناي آمريكا شب گذشته در گفتگو با فاكس نيوز بر ضرورت تغييراساسي در سياست دولت بوش در عراق تاكيد كرد.



وي همچنين خاطرنشان كرد كه نياز به يك راه حل سياسي در عراق و يك راه حل دوحزبي در واشنگتن وجود دارد و بدون اين دو به نظر من احتمال موفقيت درعراق وجود ندارد.



جان كري سناتور دموكرات نامزد انتخابات رياست جمهوري سال 2004 در گفتگو با تلويزيون اي بي سي گفت كه به جاي يك راه حل نظامي ، عراق به يك راه حل سياسي نياز دارد .



وي همچنين از نوري المالكي نخست وزيرعراق خواست كه به ارتش اين كشور قدرت بيشتري براي بهبود امنيت دراين كشور دهد و دراين رابطه خاطرنشان كرد كه اين امر برعهده آنان است از شر شبه نظاميان خصوصي خلاص شوند و يا آنها را مطيع سازند نه نيروهاي ائتلاف به رهبري آمريكا .



"آرلن اسپكتر" سناتور جمهوريخواه، رئيس كميته قضايي سنا درگفتگو با سي ان ان در واكنش به گزارش روزگذشته روزنامه نيويورك تايمز مبني بر اينكه امريكا در حال تدوين يك جدول زماني براي دولت عراق است تا اين كشور به اختلافات فرقه اي بپردازد و نقش بيشتري را در برقراري امنيت دراين كشورايفاء كند، گفت كه من از شنيدن خبر اين طرح دلگرم شدم، اما كاخ سفيد بايد به سرعت عمل كند.

وي افزود: من اعتقادي به اين مسئله كه تغيير تاكتيكها درعراق بايد به پس از برگزاري انتخابات 7 نوامبر موكول شود ، ندارم . عراق هم اكنون با تلفات بسيارزيادي روبرواست.



"جان وارنر" سناتور جمهوريخواه و رئيس كميته نيروهاي مسلح سنا نيز در اين باره بيان داشت كه اين طرح نشان مي دهد دولت بوش جلوتر در فكر تغيير سياست خود در عراق است.

اين درحالي است كه جرج بوش" رئيس جمهوري آمريكا روز يكشنبه با حمايت از سياست هاي خود در عراق و رد ناكامي واشنگتن در اين كشور بار ديگر از نوري المالكي نخست وزير عراق حمايت كرد.