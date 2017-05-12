به گزارش خبرنگار مهر، عباس اقبال روز جمعه در نشست مشترک استاندار یزد و نمایندگان مجلس این استان با فرمانداران و بخشداران شهرستانهای مختلف استان اظهار داشت: در مناطق دورافتاده ای همچون بهاباد، مشکل اصلی تراکم پایین جمعیت است.

وی بیان کرد: شهرستان بهاباد ۷ هزار کیلومتر مربع وسعت و ۱۷ هزار نفر جمعیت دارد که این آمار گویای فقر جمعیتی در این شهرستان است.

فرماندار بهاباد با اشاره به اینکه بسیاری از امکانات کشور بر اساس تراکم جمعیت توزیع می شود، افزود: این امر سبب شده بهاباد به رغم محرومیت های بسیار از نظر قانون محروم محسوب نمی شود.

اقبال بیان کرد: از مسئولان استان و کشور درخواست می کنیم که در برنامه ریزی ها فاکتورهایی نظیر محرومیت را نیز در نظر بگیرند.

وی یادآور شد: یکی از مشکلاتی که در استان یزد به ویژه در رابطه با مناطق محروم وجود دارد این است که ما دائم چوب عملکرد خود در ارائه گزارش عملکردها را می خوریم چون مدام از ظرفیت ها می گوییم و اعلام می کنیم برخورداریم که این امر در هنگام توزیع بودجه و بسیاری از برنامه ریزی ها اثرگذار است و تبعات آن دامنگیر شهرستان‌های محروم و دورافتاده ای نظیر بهاباد می شود.

فرماندار بهاباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلاتی که در حوزه استخدام در بهاباد وجود دارد، ادامه داد: به عنوان مثال برای استخدام در فرمانداری بهاباد فراخوان برای جذب نیروی بومی استانی شد که اغلب نیروهای جذب شده، انتقالی گرفته و خود را به مرکز استان منتقل کرده اند که لازم است در این زمینه افراد بومی شهرستان در نظر گرفته شود.