کمبود بودجه تیم بسکتبال شهرداری گرگان عوام فریبی است

بابک نظافت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نتایج ضعیف تیم بسکتبال شهرداری گرگان که دلیل آن از سوی سرمربی این تیم کمبود بودجه عنوان شد، اظهار کرد: این عوام فریبی است که بگوییم تیم شهرداری گرگان کمبود بودجه داشته و فقط با ۸۰۰ میلیون تومان بسته شده است.

وی افزود: بودجه تیم بسکتبال شهرداری گرگان در این فصل لیگ برتر را می‌توان با یک حساب سرانگشتی به دست آورد و متوجه خواهیم شد که این تیم نزدیک به دو میلیارد تومان در این فصل هزینه کرده است.

نظافت تصریح کرد: خیلی از تیم‌ها بودجه کمتری نسبت به تیم شهرداری گرگان داشتند اما بازی‌های بهتری به نمایش گذاشتند و نتایج بهتری هم گرفتند.

وی ادامه داد: چند سال قبل که من در تیم شهرداری گرگان بازی می‌کردم فقط ۸۰۰ میلیون تومان هزینه کردیم و توانستیم با همین بودجه به جمع چهار تیم برتر برسیم، در حالی که تیم زنجان دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان هزینه کرد اما به جمع چهار تیم برتر نرسید.

تعطیلی تمرینات و بی نظمی در تیم زیاد بود

بازیکن سابق تیم بسکتبال شهرداری گرگان با بیان اینکه جایگاه نهم و آخر جدول گویای عملکرد تیم شهرداری گرگان در این فصل لیگ برتر بسکتبال است، گفت: نتایج تیم شهرداری گرگان در این فصل نشان می‌دهد چه اتفاقی افتاده و به یاد ندارم که گرگان در لیگ برتر بسکتبال نهم شده باشد و ما از کسب چنین نتیجه‌ای متاسف هستیم.

نظافت بیان کرد: قرار گرفتن در آخرین مکان جدول و ۲۱ باخت از مجموع ۲۶ بازی نشان می‌دهد که هیچ چیز سر جای خودش نبوده است.

وی اضافه کرد: نحوه تیم بستن و تمرین دادن هم بسیار مهم است و باید تمرینات به گونه‌ای باشد تا از بازیکنان بهره لازم برده شود، اما تیم به خوبی بسته نشد و تعطیلی زیاد تمرینات و بی نظمی دلیل اصلی نتایج ضعیف تیم شهرداری گرگان است.

نظافت ادامه داد: بسیاری از تیم‌های دیگر لیگ هم دچار مشکلات مالی و کمبود بودجه بودند اما با این وجود به مرحله پلی آف رسیدند و ۲۱ باخت در کارنامه خودشان نداشتند و دلایلی که برای کسب نتایج ضعیف تیم شهرداری گرگان آورده شده فقط توجیه است.

وی یادآور شد: تیم شهرداری گرگان بازیکنان خیلی خوبی مانند کرم احمدیان، مهدی شیرجنگ و ساسون آبرامیان در اختیار داشت، اما وقتی تمرینات منظم نباشد حتی با داشتن مایکل جوردن هم نتیجه نمی‌گیرید.

قطران کاوه هم می‌توانست در لیگ برتر نهم شود

بازیکن سابق تیم بسکتبال شهرداری گرگان با بیان اینکه پول فقط یکی از عوامل موفقیت است، اظهار کرد: پول یکی از ابزارهای موفقیت است و امکان دارد تیمی با ۱۰ میلیارد تومان هم نتیجه نگیرد، وقتی ۱۰۰ میلیارد تومان هم به کسی بدهی که کارش را بلد نباشد، نتیجه نمی‌گیرید.

نظافت افزود: حتما نیاز نیست که ابزارهای یک تیم درجه یک باشد، وقتی کارت را بلد باشی حتی با ابزارهای درجه چندم هم می‌توان نتیجه گرفت.

وی تصریح کرد: تیم قطران کاوه گرگان که با بودجه کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان در لیگ دسته اول به مقام نایب قهرمانی رسید اگر به جای شهرداری در لیگ برتر شرکت می‌کرد قطعا نتیجه ضعیف‌تری نمی‌گرفت.

نظافت اضافه کرد: تیم قطران کاوه گرگان با وجود همین بازیکنان بومی و جوان، اگر دو بازیکن خارجی و چند بازیکن با تجربه در اختیار داشت، حداقل به جمع پلی آف می‌رسید و مطمئنا در سال‌های بعد نتایج بهتری کسب می‌کرد.

وی ادامه داد: اگر تیمی بومی مانند قطران کاوه گرگان در لیگ برتر بسکتبال شرکت می‌کرد و آخر هم می‌شد، مردم این شهر ناراحت نمی‌شدند، زیرا تجربه‌ای برای بسکتبالیست‌های جوان گرگانی به دست می‌آمد که در سال‌های آینده به درد این تیم بخورد.

باید جرات قبول کردن اشتباهات را داشته باشیم

بازیکن سابق تیم بسکتبال شهرداری گرگان در پایان گفت: باید جرات قبول کردن اشتباه را داشته باشیم و آن را بپذیریم و عذرخواهی کنیم، اینکه نتایج ضعیف را گردن بقیه بیاندازیم چیزی درست نخواهد شد.

نظافت خاطرنشان کرد: خوشبختانه من دوست‌های خوبی مانند آقایان کبیر، کلاسنگیانی، مخدومی و ... در بسکتبال گرگان دارم که انسان‌های با شخصیتی هستند.

وی یادآور شد: اینکه کنار چنین افرادی هستم که به جای پول به بسکتبال فکر می‌کنند، لذت بخش و باعث افتخار است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم شهرداری گرگان در این فصل لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور با کسب پنج برد و ۲۱ باخت در مکان آخر جدول ۹ تیمی این رقابت‌ها قرار گرفت تا ضعیف‌ترین نتیجه تاریخ این تیم رقم بخورد.