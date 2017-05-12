مجموعه فرهنگی مذهبی بیت الزهرا (س) در دهنودشت بافق افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور بخشدار مرکزی بافق، جمعی از مسئولان شهرستان بافق و خانواده های معظم شهدای منطقه سبزدشت برگزار شد، از مجتمع فرهنگی و مذهبی بیت الزهرا (س) به طور رسمی بهره برداری شد.

کلنگ زنی این مجموعه در اوایل فروردین ماه سال ۱۳۹۴ همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) انجام شد تا نخستین مجموعه فرهنگی و مذهبی در منطقه سبزدشت و توابع راه اندازی شود.

این مجموعه با کمک خیران نیکوکار و مساعدت مسئولان و همت، تلاش وپشتکار خستگی ناپذیر اهالی روستای دهنودشت و جمعی از مردم منطقه احداث شد.

در این مجموعه خدمات متعدد آموزشی، فرهنگی، مذهبی و مشاوره ای به مردم منطقه ارائه خواهد شد.

مراسم افتتاح این مرکز فرهنگی از سوی کانون فرهنگی هنری شهید رحیمی دهنودشت برگزار شد و به مناسبت میلاد امام زمان (عج) با برنامه های متعددی همراه بود.