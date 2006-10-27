ايران به تكنولوژي توليد مهمترين ماده اوليه صنعت پتروشيمي دست يافت

دكتر جمشيد زركش در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار"مهر " گفت : واحد توليد نورمال پنتان با خلوص 99 درصد براي اولين بار در كشور به دست متخصصين داخلي راه اندازي شد.

وي افزود : نورمال پنتان يك ماده اوليه در صنايع مختلف پتروشيمي محسوب شده و تاكنون نيز اين ماده اوليه به صورت وارداتي بوده است و سالانه هزينه زيادي براي واردات آن صرف مي شود.

به گفته وي ، با تلاش يكساله كارشناسان داخلي، ايران توانست به تكنولوژي ساخت اين ماده دست يابد تا علاوه بر صرفه جويي ارزي از ارزش افزوده بالا آن نيز بهره مند شود.

زركش درباره نحوه دست يابي به اين ماده گفت : پنتان يك ماده اضافي و زائد در بنزين است كه با حذف آن مي توان كيفيت بنزين را ارتقا داد و هم اكنون پنتان مورد نياز از بنزين توليدي در پالايشگاه كرمانشاه گرفته مي شود.

رئيس پروژهشكده مهندسي توسعه فرآيندهاي صنعت نفت تصريح كرد : اگر چه روزانه 150 هزار بشكه از توليد پالايشگاه كرمانشاه به دليل حذف پنتان كاسته مي شود اما علاوه بر ارتقاء كيفيت ، توليد اين ماده سالانه 7 تا 8 ميليون دلار ارزش افزوده براي كشور به همراه دارد . وي ادامه داد : ظرفيت واحد راه اندازي شده سالانه 4 هزارتن است كه قابل افزايش است.