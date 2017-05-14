گام بلند رئال مادرید برای قهرمانی/بارسلونا همچنان صدرنشین است!

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سی و هفتم رقابتهای لالیگا یکشنبه شب با برگزاری دیدارهای همزمان ادامه یافت که در مهمترین بازی تیم رئال مادرید در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو برابر سویا به پیروزی ۴ بر یک دست یافت.

ناچو (۱۰)، کریستیانو رونالدو (۲۳ و ۷۸) و تونی کروس (۸۳) گل های رئال مادرید را به ثمر رساندند. گل ناچو در حالی به ثمر رسید که داور پشت محوطه جریمه حریف اعلام خطا کرده بود و در حالی که همگان منتظر سوت داور بودند این بازیکن توپ را به درون دروازه سویا فرستاد که با اعتراض حریف نیز مواجه شد اما داور آن را پذیرفت. تنها گل سویا را استفان یووتیچ (۴۹) به ثمر رساند.

شاگردان زیدان با این برد ۸۷ امتیازی شدند ولی بخاطر تفاضل گل ضعیف تر نسبت به بارسلونا در رده دوم باقی ماندند. رئال البته یک بازی معوقه برابر سلتاویگو در پیش دارد که در صورت کسب امتیاز در آن مسابقه از بارسلونا سبقت خواهد گرفت.

تیم بارسلونا هم در دیدار خارج از خانه مقابل لاس پالماس پیروزی را کسب کرد. نیمار (۲۵، ۶۷ و ۷۱ ) و لوئیس سوارز (۲۷) برای آبی اناریها در این بازی گلزنی کردند. پدرو بیگاس (۶۳) زننده تنها گل میزبان بود. بارسلونا با این برد ۸۷ امتیازی شد و با یک بازی بیشتر نسبت به رئال مادرید به صدرنشینی خود ادامه داد.

نتایج دیدارهای همزمان یکشنبه شب به این شرح است:

* رئال سوسیه داد ۲ - مالاگا ۲

* ایبار صفر - خیخون یک

* لاس پالماس یک - بارسلونا ۴

* رئال مادرید ۴ - سویا یک

* ویارئال صفر - لاکرونیا صفر

* بتیس یک - اتلتیکو مادرید یک

* بیلبائو یک - لگانس یک