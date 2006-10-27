به گزارش خبرنگار مهر در اراك، عبدالله سهرابي در جلسه كارگروه سرمايه گذاري و اشتغال استان افزود: با اين ميزان عملكرد استان مركزي در بين استانهاي كشور پس از اردبيل وقزوين مقام سوم كشور در ارائه طرح هاي زودبازده وكوچك اقتصادي در كشور را بدست آورد.

وي اضافه كرد: عملي شدن اين ميزان طرح مي تواند زمينه اشتغال 25 هزار و205 نفردر استان رافراهم كند كه نيازمند بيش از 39ميليارد ريال تسهيلات اعتباري است و از مجموع طرحهاي معرفي شده به بانكهاي استان ، پنج هزار و 13 طرح توسط بانكها بررسي شده است.

وي تعداد طرحهايي كه منجر به انعقاد قرارداد با بانكها شده است را دو هزار و 385 طرح عنوان كرد و گفت: اين ميزان طرح زمينه اشتغال چهار هزار و 739 نفر را فراهم مي كند.

وي با اشاره به اهميت همكاري بيشتر بانكها و تقدير از مديران بانكها در زمينه ارائه تسهيلات زودبازده به متقاضيان اضافه كرد: مبلغ منعقد شده به 525 ميليارد ريال مي رسد كه 463 ميليارد ريال آن پرداخت شده است.

سهرابي افزود: از مجموع طرح هايي كه تسهيلات دريافت كردند دو هزار و 136 طرح به بهره برداري رسيده است و 4001 نفر سركار رفته اند.