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۱ آبان ۱۳۸۵، ۱۴:۰۰

كميته اطلاع رساني ستاد انتخابات استان تهران اعلام كرد :

11237 نفر داوطلب انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا دراستان تهران

11237 نفر داوطلب انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا دراستان تهران

با احتساب 5551 نفري كه ديروز 30/7/85 براي عضويت در شوراهاي اسلامي شهر و روستا ثبت نام نموده اند، در مجموع 11237 نفر در استان تهران نامزد شوراهاي اسلامي شهر و روستا شدند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از كميته اطلاع رساني ستاد انتخابات استان تهران، از مجموع 11237 نفري كه ثبت نام شده اند، 1929 نفر زن و 9308 نفر مرد هستند و از اين تعداد 5190 نفر نامزد 53 شوراي اسلامي شهر در استان تهران و 6047 نفر نيز نامزد 665 شوراي اسلامي روستا در استان تهران شدند.

بنابر اين گزارش تعداد نهايي كل ثبت نام شدگان در شهرستان هاي استان تهران به شرح ذيل مي باشد.

- شهرستان تهران 1915 نفر

- شهرستان ساوجبلاغ 1348 نفر

- شهرستان رباط كريم 692 نفر

- شهرستان شميرانات 465 نفر

- شهرستان نظر آباد 380 نفر

- شهرستان كرج 1396 نفر

- شهرستان ورامين 952 نفر

- شهرستان ري 620 نفر

- شهرستان پاكدشت 446نفر

- شهرستان شهريار 1377نفر

- شهرستان اسلامشهر 757 نفر

- شهرستان دماوند 597 نفر

- شهرستان فيروزكوه 392 نفر

کد مطلب 397701

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