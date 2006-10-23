هشدار دنيزلي به مسئولان باشگاه پرسپوليس/ سرمربي سرخپوشان راهي تركيه شد

به گزارش خبرنگار مهر مصطفي دنيزلي كه پس ازعملكرد ضعيف سرخپوشان در ديدار با سپاهان بسيار ناراضي بود صبح امروز راهي استانبول شد تا در برنامه هفتگي سي ان ان شركت كند. ضمن اينكه او قبل از ترك ايران در خصوص پرداخت حقوق معوقه بازيكنان به مسئولان باشگاه پرسپوليس هشدار داد و از آنها خواست هر چه سريعتر طلب بازيكنان را بپردازند.

اين درحاليست باشگاه پرسپوليس امروز 30 درصد از پيش قرارداد بازيكنان را پرداخت مي كند و اين امر مي تواند تا حدود زيادي از نارضايتي سرمربي تركيه اي اين تيم بكاهد.

براساس اعلام سرپرست تيم فوتبال پرسپوليس مصطفي دنيزلي روز چهارنشبه به ايران بازخواهد گشت. قرارداد دنيزلي با اين شبكه تلويزيوني تا پايان سال جاري ميلادي ادامه خواهد داشت.