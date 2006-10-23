اظهارات رئيس جمهور درباره لزوم افزايش جمعيت مربوط به شرايط فعلي نيست

به گزارش خبرنگار "مهر"، اميدوار رضايي كه در حاشيه جلسه علني امروز با خبرنگاران گفتگو مي كرد، متذكر شد: اظهارات رئيس جمهور در باره لزوم افزايش جمعيت كشور، مربوط به شرايط فعلي نيست.

وي افزود: منظور آقاي احمدي نژاد اين بود كه كشور ظرفيت هاي زيادي دارد و چنانچه از همه آنها به خوبي استفاده شود، ممكن است با كمبود نيرو مواجه شويم و بهتر است فرزندان بيشتر باشند.

اين نماينده تصريح كرد: در شرايط فعلي آمار بيكاران بالاست و بسياري از جوانان پشت دانشگاه ها مانده اند و پس از پايان تحصيلات، فاقد شغل بوده واز امكانات اوليه محروم هستند و افزايش جمعيت كار مناسبي نيست.

دكتر احمدي نژاد رئيس جمهور، شب گذشته در جلسه مشترك دولت ومجلس خواستار افزايش جمعيت كشور شده بود.