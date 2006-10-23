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۱ آبان ۱۳۸۵، ۱۲:۵۰

اميدوار رضايي در جمع خبرنگاران:

اظهارات رئيس جمهور درباره لزوم افزايش جمعيت مربوط به شرايط فعلي نيست

رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي بر لزوم بررسي كارشناسانه اظهارات رئيس جمهور درباره افزايش جمعيت، توسط وزارت بهداشت و درمان و سازمان مديريت و برنامه ريزي تاكيد كرد.

به گزارش خبرنگار "مهر"، اميدوار رضايي كه در حاشيه جلسه علني امروز با خبرنگاران گفتگو مي كرد، متذكر شد: اظهارات رئيس جمهور در باره لزوم افزايش جمعيت كشور، مربوط به شرايط فعلي نيست.

وي افزود: منظور آقاي احمدي نژاد اين بود كه كشور ظرفيت هاي زيادي دارد و چنانچه از همه آنها به خوبي استفاده شود، ممكن است با كمبود نيرو مواجه شويم و بهتر است فرزندان بيشتر باشند.

اين نماينده تصريح كرد: در شرايط فعلي آمار بيكاران بالاست و بسياري از جوانان پشت دانشگاه ها مانده اند و پس از پايان تحصيلات، فاقد شغل بوده واز امكانات اوليه محروم هستند و افزايش جمعيت كار مناسبي نيست.

دكتر احمدي نژاد رئيس جمهور، شب گذشته در جلسه مشترك دولت ومجلس خواستار افزايش جمعيت كشور شده بود.

کد مطلب 397709

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